أخبار من السعودية.. اليوم الدولي للمانجروف.. احتفاء عالمي وجهود سعودية لحماية النظام الإيكولوجي

- 1/2
- 2/2
الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 03:29 مساءً كتب شريف احمد - تزامناً مع اليوم الدولي للمانجروف، تتضافر الجهود السعودية والأممية لحماية النظام الإيكولوجي للسواحل من المهددات البشرية والبيئية، عبر برامج مشتركة تضمن استدامة هذه الثروة الطبيعية، وتعزز التنوع الأحيائي، وتدعم إنتاج العسل بالمملكة.
و غابات المانجروف الممتدة على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي أحد الكنوز البيئية الاستثنائية والثروات الطبيعية الفريدة للمملكة العربية السعودية. وتواجه هذه النظم الحيوية تحديات بشرية وبيئية متعددة تهدد استدامتها وجودتها بشكل مباشر، على الرغم من قيمتها البيئية والاقتصادية الهائلة التي توفرها للبيئة البحرية.
حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» من مهددات بشرية وبيئية تواجه غابات المانجروف بسواحل المملكة، مشددة على أهمية تضافر الجهود مع وزارة البيئة لتعزيز حمايتها وتطوير قطاع إنتاج العسل المستخلص منها.
وتتضافر الجهود الحكومية والدولية بشكل مستمر لإعادة تأهيل هذه الشواطئ الحيوية وزيادة الوعي المجتمعي بأهميتها البالغة للحياة الفطرية.
وتأتي هذه التحركات الممنهجة والجهود المشتركة في إطار رؤية المملكة الطموحة لحماية البيئة تحضيراً لمستقبل أكثر خضاراً واستدامة للأجيال القادمة.
وتزامناً مع اليوم الدولي لصون النظام الإيكولوجي لغابات المانجروف، أوضح خبير تربية النحل في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بالمملكة الدكتور رمزي السرحان طبيعة هذه التحديات المعقدة. مبينا أن غابات المانجروف تتأثر بعدة عوامل متداخلة تؤدي في بعض الأحيان إلى تراجع جودتها البيئية أو التسبب في خسارة مساحات شاسعة منها.
وحدد الخبير الدولي أبرز هذه العوامل محذراً من تبعات التوسع العمراني المتمثل في الزحف السكاني المتزايد على المناطق القريبة من السواحل. مضيفا أن عمليات الدفن والتجريف تشكل خطراً إضافياً جسيماً عبر الأنشطة التي تطال الشواطئ وتغير من طبيعتها البيئية الحساسة ومكوناتها الطبيعية.
وأشار السرحان إلى الآثار المدمرة للتلوث البلاستيكي المتمثل في انتشار النفايات والمتبقيات البلاستيكية بشكل ملحوظ على سواحل المنطقة الشرقية وغيرها من المناطق الساحلية. لافتا كذلك إلى خطورة السلوكيات الجائرة مثل الرعي الجائر والاحتطاب، بوصفها ممارسات تتسبب في خسائر كبيرة للأشجار وتُضعف من استدامتها وقدرتها على البقاء والنمو.
وأكد السرحان أهمية هذه الغابات بوصفها من أبرز النظم البيئية الساحلية على الإطلاق. وفسر ذلك الأهمية البالغة بما تؤديه هذه الأشجار من دور محوري وأساسي في حماية السواحل وتعزيز التنوع الأحيائي على امتداد الشواطئ السعودية.
وذكر الخبير الدولي أن لهذه الأشجار قدرة استثنائية وفعالة على امتصاص انبعاثات الكربون والحد من الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي المستمرة. مشيرا إلى أن هذه الوظائف الحيوية المتعددة تدعم في مجملها استدامة الموارد الطبيعية وترتقي بجودة الحياة بشكل عام للمجتمعات.
وشدد الدكتور السرحان على ضرورة تكثيف حملات نشر الوعي المجتمعي للحد من ظاهرة رمي النفايات في البيئات الساحلية الحساسة. داعيا في السياق ذاته إلى أهمية الاعتماد على المواد البلاستيكية القابلة للتحلل كبديل طبيعي وآمن لا يشكل تلوثاً دائماً ومدمراً للبيئة البحرية.
وفي مقابل هذه التحديات البيئية الماثلة، ثمن الخبير في منظمة «الفاو» التوجه الاستراتيجي والمبادرات الكبيرة لحكومة المملكة العربية السعودية لحماية البيئات الساحلية. مشيدا بالجهود التي تُنفذ بكفاءة عالية عبر منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة للتصدي لهذه المهددات وإعادة التوازن البيئي لسواحل المملكة.
وأكد أن هذه المبادرات الحكومية النوعية قد أصبحت بمثابة علامة فارقة في مجالات العمل الزراعي والبيئي على حد سواء. موضحا أن أثرها الإيجابي والمستدام يبرز بشكل خاص وجلي في المناطق الساحلية التي تحتضن هذه الثروات الطبيعية والنباتية النادرة.
وكشف السرحان عن تكامل هذه الجهود الوطنية الرائدة مع حزمة من البرامج المشتركة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو». مبينا أن هذه الشراكة الاستراتيجية تترجم عملياً عبر تنظيم وتفعيل برامج تدريبية متخصصة وموجهة للكوادر المحلية والمجتمعية ذات العلاقة.
وأفاد بأن هذه البرامج التدريبية تهدف بالدرجة الأولى إلى نشر الوعي المجتمعي والمهني حول الأهمية البيئية القصوى لغابات المانجروف. مؤكدا على سعي المنظمة والوزارة المشترك لدعم وتطوير قطاع إنتاج العسل المتميز المستخلص من هذه الغابات الساحلية الفريدة لتعظيم مردودها الاقتصادي.
و غابات المانجروف الممتدة على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي أحد الكنوز البيئية الاستثنائية والثروات الطبيعية الفريدة للمملكة العربية السعودية. وتواجه هذه النظم الحيوية تحديات بشرية وبيئية متعددة تهدد استدامتها وجودتها بشكل مباشر، على الرغم من قيمتها البيئية والاقتصادية الهائلة التي توفرها للبيئة البحرية.
حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» من مهددات بشرية وبيئية تواجه غابات المانجروف بسواحل المملكة، مشددة على أهمية تضافر الجهود مع وزارة البيئة لتعزيز حمايتها وتطوير قطاع إنتاج العسل المستخلص منها.
وتتضافر الجهود الحكومية والدولية بشكل مستمر لإعادة تأهيل هذه الشواطئ الحيوية وزيادة الوعي المجتمعي بأهميتها البالغة للحياة الفطرية.
وتأتي هذه التحركات الممنهجة والجهود المشتركة في إطار رؤية المملكة الطموحة لحماية البيئة تحضيراً لمستقبل أكثر خضاراً واستدامة للأجيال القادمة.
وتزامناً مع اليوم الدولي لصون النظام الإيكولوجي لغابات المانجروف، أوضح خبير تربية النحل في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بالمملكة الدكتور رمزي السرحان طبيعة هذه التحديات المعقدة. مبينا أن غابات المانجروف تتأثر بعدة عوامل متداخلة تؤدي في بعض الأحيان إلى تراجع جودتها البيئية أو التسبب في خسارة مساحات شاسعة منها.
عوامل مضرة بالبيئة
وحدد الخبير الدولي أبرز هذه العوامل محذراً من تبعات التوسع العمراني المتمثل في الزحف السكاني المتزايد على المناطق القريبة من السواحل. مضيفا أن عمليات الدفن والتجريف تشكل خطراً إضافياً جسيماً عبر الأنشطة التي تطال الشواطئ وتغير من طبيعتها البيئية الحساسة ومكوناتها الطبيعية.
وأشار السرحان إلى الآثار المدمرة للتلوث البلاستيكي المتمثل في انتشار النفايات والمتبقيات البلاستيكية بشكل ملحوظ على سواحل المنطقة الشرقية وغيرها من المناطق الساحلية. لافتا كذلك إلى خطورة السلوكيات الجائرة مثل الرعي الجائر والاحتطاب، بوصفها ممارسات تتسبب في خسائر كبيرة للأشجار وتُضعف من استدامتها وقدرتها على البقاء والنمو.
وأكد السرحان أهمية هذه الغابات بوصفها من أبرز النظم البيئية الساحلية على الإطلاق. وفسر ذلك الأهمية البالغة بما تؤديه هذه الأشجار من دور محوري وأساسي في حماية السواحل وتعزيز التنوع الأحيائي على امتداد الشواطئ السعودية.
وذكر الخبير الدولي أن لهذه الأشجار قدرة استثنائية وفعالة على امتصاص انبعاثات الكربون والحد من الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي المستمرة. مشيرا إلى أن هذه الوظائف الحيوية المتعددة تدعم في مجملها استدامة الموارد الطبيعية وترتقي بجودة الحياة بشكل عام للمجتمعات.
حملات نشر الوعي
وشدد الدكتور السرحان على ضرورة تكثيف حملات نشر الوعي المجتمعي للحد من ظاهرة رمي النفايات في البيئات الساحلية الحساسة. داعيا في السياق ذاته إلى أهمية الاعتماد على المواد البلاستيكية القابلة للتحلل كبديل طبيعي وآمن لا يشكل تلوثاً دائماً ومدمراً للبيئة البحرية.
وفي مقابل هذه التحديات البيئية الماثلة، ثمن الخبير في منظمة «الفاو» التوجه الاستراتيجي والمبادرات الكبيرة لحكومة المملكة العربية السعودية لحماية البيئات الساحلية. مشيدا بالجهود التي تُنفذ بكفاءة عالية عبر منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة للتصدي لهذه المهددات وإعادة التوازن البيئي لسواحل المملكة.
وأكد أن هذه المبادرات الحكومية النوعية قد أصبحت بمثابة علامة فارقة في مجالات العمل الزراعي والبيئي على حد سواء. موضحا أن أثرها الإيجابي والمستدام يبرز بشكل خاص وجلي في المناطق الساحلية التي تحتضن هذه الثروات الطبيعية والنباتية النادرة.
وكشف السرحان عن تكامل هذه الجهود الوطنية الرائدة مع حزمة من البرامج المشتركة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو». مبينا أن هذه الشراكة الاستراتيجية تترجم عملياً عبر تنظيم وتفعيل برامج تدريبية متخصصة وموجهة للكوادر المحلية والمجتمعية ذات العلاقة.
وأفاد بأن هذه البرامج التدريبية تهدف بالدرجة الأولى إلى نشر الوعي المجتمعي والمهني حول الأهمية البيئية القصوى لغابات المانجروف. مؤكدا على سعي المنظمة والوزارة المشترك لدعم وتطوير قطاع إنتاج العسل المتميز المستخلص من هذه الغابات الساحلية الفريدة لتعظيم مردودها الاقتصادي.