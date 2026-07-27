أخبار من السعودية.. مجلس التعاون يدين استهداف المملكة بمسيّرات أطلقتها مليشيات إيران من العراق

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الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 08:05 مساءً كتب شريف احمد - أعرب معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره للاعتداءات التي استهدفت المملكة العربية السعودية بواسطة طائرات مسيرة أطلقتها المليشيات التابعة لإيران في العراق.
وأكد في بيان على الموقع الرسمي لمجلس التعاون، أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة.
وأكد معالي الأمين العام، على تضامن مجلس التعاون الكامل مع المملكة، وتأييده لجميع ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.
وأكد في بيان على الموقع الرسمي لمجلس التعاون، أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة.
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وأكد معالي الأمين العام، على تضامن مجلس التعاون الكامل مع المملكة، وتأييده لجميع ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.