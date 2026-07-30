أخبار من السعودية.. طقس الصباح الباكر.. ضباب خفيف على أجزاء من 3 مناطق

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أماكن انتشار الضباب

طقس يوم الخميس

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 02:13 صباحاً كتب شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من ضباب خفيف على أجزاء من 3 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الخميس.تبدأ الظاهرة الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.مكة المكرمة: رابغ.المدينة المنورة: الرايس وينبع.تبوك: الوجه واملج وضباء.يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الباحة والأجزاء الجنوبية من منطقتي مكة المكرمة والشرقية.كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والمدينة المنورة، قد تصل الى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة نجران والطريق الساحلي الواصل الى جازان.