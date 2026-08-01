أخبار من السعودية.. 1,1 مليون طلب قضائي رقمي في ديوان المظالم خلال 7 أشهر

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 05:54 مساءً كتب شريف احمد - أنجز ديوان المظالم أكثر من مليون و146 ألف طلب قضائي رقمي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026م.

وتوزعت الطلبات على كافة درجات المحاكم الإدارية لتعزيز جودة الخدمات وتسريع إجراءات التقاضي.

وأوضح الديوان أن مركز إدارة العمليات القضائية تعامل مع 1,146,846 طلباً منذ بداية يناير وحتى نهاية شهر يوليو الماضي.

وشملت هذه العمليات مختلف إجراءات التقاضي الرقمي ومراحله المتعددة في محاكم ديوان المظالم.

وتضمنت العمليات المنجزة طلبات قيد الدعاوى والاستئناف، إضافة إلى مذكرات الاعتراض المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا.

كما شملت الإحصائية طلبات ومنازعات التنفيذ المعروضة أمام محكمة التنفيذ الإدارية.

وعالج المركز كافة الطلبات القضائية المتاحة للخصوم أثناء سير الدعاوى المنظورة. وبيّن الديوان أن هذا الحجم من الإنجاز يوضح تكامل الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين من المنظومة القضائية.

وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي ديوان المظالم المستمرة لتطوير إدارة العمليات القضائية ورفع كفاءة الإجراءات. وتهدف هذه الجهود المؤسسية إلى تسريع وتيرة معالجة الطلبات وخدمة المتقاضين بفعالية وموثوقية.

وتنسجم هذه التحديثات الإجرائية مع مستهدفات منظومة ديوان المظالم 2030 المعتمدة. وتسعى المنظومة من خلال خططها الاستراتيجية إلى تحقيق الريادة وتعظيم الأثر في تقديم الخدمات القضائية للمجتمع.