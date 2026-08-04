أخبار من السعودية.. اعتماد تقييم شركات خدمة حجاج الخارج.. 60% للالتزام و40% لجودة الأداء

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الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:33 مساءً كتب شريف احمد - اعتمدت وزارة الحج والعمرة نتائج تقييم شركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج لموسم حج 1447هـ، في خطوة تستهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز الشفافية في قياس أداء الشركات، وتحفيزها على تطوير خدماتها خلال المواسم المقبلة.
وشمل التقييم الشركات المتعاقدة مع مكاتب شؤون الحجاج، والشركات المتعاقدة مع المنظمين التابعين، إلى جانب الشركات التي عملت وفق نموذج الحج المباشر، إذ صُنفت الشركات في كل مسار إلى 3 درجات، هي: الدرجة الأولى "أداء متميز"، والدرجة الثانية "أداء جيد جدًا"، والدرجة الثالثة "أداء جيد"، وفق النتائج المعتمدة.
ويعتمد التقييم على الرصد الميداني، والبيانات والشواهد الموثقة، وقياس مستوى رضا الحجاج، إلى جانب استقبال الاعتراضات ودراستها ومعالجتها قبل اعتماد النتائج النهائية، بما يعزز دقة التقييم وعدالته وموضوعيته.
ويهدف التقييم إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لحجاج الخارج، وقياس أداء شركات تقديم الخدمة بصورة موضوعية وعادلة، وتعزيز الامتثال للمتطلبات التنظيمية والتشغيلية، ودعم التحسين المستمر والقرارات التنظيمية، فضلًا عن ترسيخ ثقافة التنافس الإيجابي بين الشركات وتشجيعها على تبني أفضل الممارسات التشغيلية.
ودعت الوزارة الراغبين في الاطلاع على النتائج والتفاصيل الكاملة لتقييم شركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج لموسم حج 1447هـ إلى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة.
وشمل التقييم الشركات المتعاقدة مع مكاتب شؤون الحجاج، والشركات المتعاقدة مع المنظمين التابعين، إلى جانب الشركات التي عملت وفق نموذج الحج المباشر، إذ صُنفت الشركات في كل مسار إلى 3 درجات، هي: الدرجة الأولى "أداء متميز"، والدرجة الثانية "أداء جيد جدًا"، والدرجة الثالثة "أداء جيد"، وفق النتائج المعتمدة.
معيارا التقييموأوضحت الوزارة أن تقييم شركات تقديم الخدمة يُحدّث سنويًا عقب انتهاء كل موسم حج، ويستند إلى معيارين رئيسين؛ يمثل الامتثال والالتزام 60% من إجمالي التقييم، فيما تمثل جودة أداء الخدمات 40%.
ويعتمد التقييم على الرصد الميداني، والبيانات والشواهد الموثقة، وقياس مستوى رضا الحجاج، إلى جانب استقبال الاعتراضات ودراستها ومعالجتها قبل اعتماد النتائج النهائية، بما يعزز دقة التقييم وعدالته وموضوعيته.
رفع جودة الخدماتوأكدت وزارة الحج والعمرة أن نشر نتائج التقييم يأتي في إطار تعزيز مبدأ الشفافية، وإطلاع الجهات ذات العلاقة على مخرجات أداء الشركات، وتحفيز مقدمي الخدمة على مواصلة تحسين أدائهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
ويهدف التقييم إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لحجاج الخارج، وقياس أداء شركات تقديم الخدمة بصورة موضوعية وعادلة، وتعزيز الامتثال للمتطلبات التنظيمية والتشغيلية، ودعم التحسين المستمر والقرارات التنظيمية، فضلًا عن ترسيخ ثقافة التنافس الإيجابي بين الشركات وتشجيعها على تبني أفضل الممارسات التشغيلية.
خدمة ضيوف الرحمنوتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة خدمات حجاج الخارج، بما يسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن خلال المواسم المقبلة، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.
ودعت الوزارة الراغبين في الاطلاع على النتائج والتفاصيل الكاملة لتقييم شركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج لموسم حج 1447هـ إلى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة.