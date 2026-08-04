أخبار من السعودية.. جازان.. إنقاذ مقيم تعرض لوعكة صحية في عرض البحر

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:33 مساءً كتب شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة جازان مقيمًا من الجنسية الباكستانية تعرض لوعكة صحية في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة له ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة لها، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.