أخبار من السعودية.. عاجل - إعادة هيكلة إدارات التعليم.. وحدات للوعي الفكري والطفولة المبكرة

وحدة مستقلة

وحدات متخصصة

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 03:28 مساءً كتب شريف احمد - أعادت وزارة التعليم تنظيم الهيكل الإداري لإدارات التعليم ضمن خطة القوى العاملة الجديدة، واستحدثت وحدات تنظيمية متخصصة لرفع كفاءة العمل المؤسسي وتحسين جودة الخدمات.وتوزعت الاختصاصات في الهيكل الجديد بين ثلاث منظومات رئيسة، شملت الوحدات المرتبطة بمدير عام التعليم، ومساعد مدير التعليم، ومساعد الشؤون التعليمية. ويهدف هذا التوزيع إلى وضوح المسؤوليات والحد من التداخل بين الإدارات.وتضمنت الهيكلة إنشاء وحدة متخصصة لـ «دعم اتخاذ القرار»، تتولى إعداد الدراسات وتحليل البيانات. وتعمل الوحدة على توفير المعلومات للقيادات لتعزيز الاعتماد على البيانات بدلاً من الاجتهادات الفردية.كما أدرجت الخطة وحدة مستقلة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري لقياس مؤشرات العمل. وتتولى الوحدة متابعة الأداء بما ينسجم مع توجه الوزارة لتحسين المخرجات التعليمية والإدارية.وشمل الهيكل تخصيص وحدات للوعي الفكري، والدراسات والأبحاث السلوكية لمعالجة الجوانب الوقائية والتوعوية داخل المدارس. وتسهم هذه الوحدات في تزويد صناع القرار بنتائج متخصصة لتطوير البيئة التعليمية.وفي الجانب التعليمي، استحدثت خطة القوى العاملة وحدات متخصصة لأداء التعليم والإدارة المدرسية لتغطية مختلف المراحل. وأُنشئت وحدات مستقلة للطفولة المبكرة، وتنمية القدرات، والقبول، لمعالجة كل مجال تخصصياً.وخصصت الوزارة وحدات معنية بمتابعة جودة الخدمات المقدمة من المركز الوطني للمناهج، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي. وامتدت مهامها لفرض الرقابة على جودة الخدمات المسندة للشركات المتعاقدة.