ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الهلال ضد مومباي سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أسيا

مشاهدة مباراة الهلال ضد مومباي سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أسيا ، يشهد مساء اليوم مواجهة مثيرة في بطولة دوري أبطال آسيا حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بفريق مومباي سيتي الهندي. هذه المواجهة تأتي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، ومن المتوقع أن تكون مباراة صعبة ومثيرة.

ستنطلق صافرة المباراة بين الهلال ومومباي سيتي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية والرابعة بتوقيت القاهرة. يترقب عشاق الكرة العربية هذه المواجهة بشغف كبير، حيث يسعى الهلال إلى تحقيق الانتصار وزيادة فرصه في التأهل إلى المراحل المتقدمة في البطولة.

يُشير إلى أن شبكة قنوات SSC Sports السعودية مسؤولة بشكل حصري عن بث مباريات بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم قناة beIN AFC وقنوات أبوظبي الرياضية في دولة الإمارات ببث مباراة الهلال ومومباي على الهواء مباشرة.

تُعتبر هذه المباراة مناسبة مهمة لعشاق الهلال وعشاق الكرة العربية عمومًا. سيكون لديهم فرصة لمتابعة أداء الفريق السعودي ودعمه في مسعاه لتحقيق الفوز والمضي قدمًا في البطولة.

تشكيل الهِلال المتوقع لمواجهة مومباي سيتي بدوري أبطال أسيا 2023-2024

حراسة المرمى : محمد العويس .

خط الدفاع : سعود عبد الحميد – خاليدو كوليبالي – علي البليهي – محمد البريك .

خط الوسط : محمد كنو – روبن نيفيش – سالم الدوسري .

وفي الهجوم : ميشايل – أليكساندر ميتروفيتش – مالكوم .

سيلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بنادي مومباي سيتي الهندي في إطار الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا. ستقام هذه المباراة على ملعب مركب شري شيف شهاتراباتي الرياضي، وتعد واحدة من المواجهات المهمة التي يترقبها عشاق كرة القدم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي | من هنـــا

يأتي الهلال إلى هذه المواجهة بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس وروح معنوية مرتفعة بعد تصدره للمجموعة برصيد 7 نقاط. يحتل الهلال المركز الأول في الترتيب، وهذا يعكس أداءً جيدًا في المباريات السابقة. يليه في الترتيب نادي نافباخور بنفس عدد النقاط، وثم نادي نساجي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط. نادي مومباي سيتي يحتل المركز الرابع دون أي نقاط حتى الآن.

يعتمد الهلال على تشكيلته القوية ولاعبيه المميزين لتحقيق النجاح في هذه البطولة. ومع غياب لاعب الوسط البرازيلي نيمار بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وعدم مشاركة ميلينكوفيتش سافيتش بسبب إصابة في أوتار القدم اليمنى، سيكون من الضروري أن يتعامل الهلال مع هذه الغيابات ويستفيد من عناصره المتاحة لتحقيق الفوز.

من ناحية أخرى، يضغط نادي مومباي سيتي لتحقيق النجاح في هذه المباراة، وذلك لتحسين مركزه في المجموعة وزيادة فرصه في التأهل. سيكون لديهم الفرصة لتقديم أداء جيد والمنافسة بقوة.

هذه المواجهة تعكس روح المنافسة في بطولة دوري أبطال آسيا وتجعل الجماهير متحمسة لمتابعتها. سيتم بث المباراة عبر شبكة قنوات SSC Sports السعودية بشكل حصري، وستكون متاحة أيضًا على قناة beIN AFC وقنوات أبوظبي الرياضية في دولة الإمارات.

