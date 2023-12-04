ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة الهلال ضد نساجي مازندران في دوري أبطال آسيا

يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة الهلال ضد نساجي مازندران في دوري أبطال آسيا، يستضيف الهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد نظيره نساجي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2024.

ويلتقي الهلال مع نساجي، اليوم، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، ويبحث الموج الأزرق عن فوز جديد في المجموعة الرابعة التي يتصدر ترتيبها.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال السعودي في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت الرياض ، نظيره فريق نساجي مازاندران الإيراني في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

يدخل الهلال مباراة اليوم والتي تقام على أرض ملعب فيصل بن فهد متسلحًا بالأرض والجمهور في مواجهة نساجي الإيراني الذي يحل ضيفًا عليه.

مشاهدة مباراة الهلال ضد نساجي مازندران ستكون تجربة مثيرة ومشوقة لعشاق الكرة في المملكة العربية السعودية وخارجها. ستكون هذه المواجهة الكلاسيكية فرصة لمشاهدي الرياضة لمتابعة تصرفات اللاعبين واستراتيجيات الفرق والتكتيكات الرائعة على أرض الملعب.

بصرف النظر عن الفريق الذي يشجعونه، ستجمع هذه المباراة بين الجماهير وتجعلهم يتفاعلون ويشجعون بحماس وحماس. ستكون لديهم الفرصة لمشاهدة اللقاء ومتابعة أبرز لحظاته وربما شهدوا أهدافًا رائعة وتصديات مميزة من قبل الحراس. يمكن للجماهير أيضًا الاستمتاع بالتحليلات والتعليقات المباشرة من قبل خبراء الرياضة عبر البث التلفزيوني.

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال و نساجي مازندران عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الهلال و نساجي مازندران عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ستُقام مباراة الهلال ضد نساجي مازندران على أرضية الملعب وذلك في تمام الساعة 19.00 مساءً بتوقيت القاهرة. يُمكن متابعة هذه المواجهة المثيرة عبر قناة SSC1 SD، حيث ستكون موعدًا رائعًا لجماهير الكرة لمتابعة هذا اللقاء الكبير.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونساجي في دوري أبطال آسيا 2024؟

من داخل السعودية، ستكون مباراة الهلال ونساجي منقولة عبر قناة SSC1 HD المشفرة، أما بقية المنطقة العربية والشرق الأوسط باستثناء دولة الإمارات، فيمكنك متابعة اللقاء عبر قناة beIN Sports AFC HD 1 وقناة الكأس القطرية التاسعة.

وفي الإمارات، ستكون المباراة منقولة من خلال قناة Abu Dhabi Sports Asia 2 وقناة Dubai Sports Asia 2 HD.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونساجي في دوري أبطال آسيا 2024؟

بمكنك مشاهدة القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونساجي في دوري أبطال آسيا 2024 من خلال الأقمار العربية الصناعية جميعًا.

ستجد SSC على عرب سات فقط، فيما تتاح بي إن سبورت آسيا على سهيل سات ونايل سات، أما قناتي أبو ظبي الرياضية آسيا ودبي الرياضية آسيا، فمتاحتين فقط عبر تطبيق STARZPLAY.