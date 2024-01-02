الامارات | صلاح يهدر ركلة جزاء ويغير حذاءه.. ليفوز ليفربول على نيوكاسل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل نادي ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي، بعد فوزه المستحق على نيوكاسل 4-2، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بعدما أهدر النجم المصري محمد صلاح ركلة جزاء في الشوط الأول، قبل أن يقرر تغيير حذاءه بين شوطي المباراة، ويتألق في الشوط الثاني ويقود فريقه للفوز.

سجل الهدف الأول في اللقاء، صلاح في الدقيقة 49، وأدرك هدف التعادل لنيوكاسل ألكسندر إيساك في الدقيقة 54.

وتقدم "الريدز" مجدداً عن طريق ديوغو جوتا في الدقيقة 74، بينما سجل كودي جاكبو الهدف الثالث في الدقيقة 78.

وقلص الفارق لنيوكاسل سفين بوتمان في الدقيقة 81، لكن صلاح سجل ثاني أهدافه والرابع في اللقاء عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 86.

ورفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز التاسع.