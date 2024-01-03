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قبل مواجهة ميسي.. تركي الشيخ يفاجئ جماهير الهلال السعودي

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كريستيانو رونالدو - ليونيل ميسي - كأس موسم الرياض

- ليونيل - كأس موسم الرياض

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ، عن مفاجأة لجماهير الهلال قبل مباراة كأس سوبر الرياض.

وتستضيف السعودية تستضيف خلال الأيام القليلة القادمة، بطولة كأس موسم الرياض “الودية”، والتي تضم نجوم الهلال والنصر ضد إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكتب آل الشيخ كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، عن ملعب Kingdom Arena: “وصلت أجهزة تقنية ضوء الشمس البديل (الاصطناعي) من هولندا للحفاظ على زراعة الملعب”.

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وأضاف آل الشيخ: “ممازحًا علي البليهي، مدافع الهلال: “متردد لاستخدم هذه التقنية بسببه، في إشارة إلى تصرفات اللاعب المثيرة، داخل الملعب.

وأردف: “سيتمكن المشاهدون من خلف الشاشات لبطولة كأس موسم الرياض، من الاستماع لحديث الحكام مع حكام تقنية (VAR)”.

وفي السياق ذاته فقد قال آل الشيخ في تصريحات تليفزيونية: “بدأ تركيب أرضية ملعب المملكة أرينا من الآن، وزرعنا 3 ملاعب احتياط”.

وأشار إلى أن الأرضية الأفضل سيتم تركيبها في ملعب الهلال، ومنظومة كاملة من الأجهزة تصل من هولندا لمحاكاة ضوء الشمس في ملعب المملكة أرينا.

وواصل: “نادي الهلال سيفتتح ملعبه
بوليفارد هول، نهاية الشهر أمام إنتر ميامي، وهناك وطلبات كبيرة لمشاهدة مباريات كأس موسم الرياض من دول كثيرة على غرار أمريكا واليابان والصين”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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