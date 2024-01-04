الامارات | أبوظبي تستضيف بطولة «كيو تور» للسنوكر اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف أبوظبي، اليوم، منافسات بطولة «كيو تور» التصنيفية الأولى للسنوكر، بمشاركة 38 لاعباً من منطقة الشرق الأوسط، وبإشراف الاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر، وذلك بأكاديمية كيو سبورتس خلال الفترة من 4 إلى 24 يناير الحالي.

وتعد هذه البطولة أولى بطولات التصنيف في الشرق الأوسط، والتي تنظمها أكاديمية كيو سبورتس في أبوظبي، ضمن ثلاث بطولات حازت موافقة الاتحاد الدولي للعبة.

وأكد محمد شهاب، نجم منتخب الإمارات للسنوكر المسؤول عن الأكاديمية، أن البطولة تعد الأقوى في الشرق الأوسط في ظل مشاركة أبرز أبطال الدول العربية وتركيا وإيران.

وقال «يشارك في المنافسات 38 لاعباً من أبرز أسماء لاعبي السنوكر في المنطقة، مثل حبيب صباح من البحرين، وعلي حسين من العراق، ويزن الحداد من سورية، وإسماعيل تورك من تركيا، وأمير سرخوش من إيران، علاوة على أبطال منتخب الإمارات خالد الكمالي وعبدالرحمن الشامسي ومحمد شهاب، بالإضافة إلى مجموعة من أبطال سورية والعراق وليبيا ومصر والأردن وسلطنة عمان، وغيرهم».

وأضاف «تعد أكاديمية كيو سبورتس في أبوظبي، المعتمدة مؤخراً من الاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر للمحترفين WPBSA، أول مركز تأهيل في الإمارات والشرق الأوسط، لإدراج اللاعبين في الترتيب العام للمحترفين في العالم».

وأوضح أن جوائز هذه البطولة تبلغ 12 ألف دولار، وتقام منافساتها تحت إشراف الاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر للمحترفين، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر.