الاهلي يوجه رسالة إلى كوكا بعد إصابته واستبعاده من قائمة منتخب مصر.. فيديو

وجه النادي الاهلي، رسالة إلى أحمد نبيل كوكا نجم الفريق، بعد إصابته مؤخرًا في أربطة القدم، واستبعاده من قائمة منتخب مصر النهائية.

واستدعى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر، أحمد نبيل كوكا ليكون أصغر لاعب في قائمة الفراعنة، ويخوض أمم أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

وتعرض كوكا للإصابة أثناء مشاركته في مران منتخب مصر الجماعي بالأمس، ليقوم الجهاز الفني باستبعاده واستدعاء مهند لاشين بدلًا منه.

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ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي، مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، للاعب أحمد نبيل كوكا.

وعلق الاهلي على الفيديو قائلًا:” صنع في الجزيرة .. أحمد نبيل كوكا “، في رسالة دعم ومؤازرة للاعب بعد إصابته، وحرمانه من خوض منافسات كأس أمم أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس أمم أفريقيا في نسختها المقبلة 2023، والتي ستنطلق يوم 13 يناير الجاري في كوت ديفوار، وتستمر حتى 11 من فبراير المقبل.