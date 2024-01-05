شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا قبل انطلاق الكان: دائماً متحدين دعونا نفعل ذلك مع الجهاز الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال اجتماعه باللاعبين والجهاز الفني على هامش معسكر الفراعنة المقام حالياً بالعاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار يوم 13 يناير الجاري.

وعلق فيتوريا: دائماً متحدين دعونا نفعل ذلك مع الأفضل.

يشارك محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، فى مران الفراعنة مساء اليوم استعدادا لبطولة أمم أفريقيا، التى تقام فى كوت ديفوار يوم 13 يناير الجارى.

ويضع فيتوريا اليوم خطة الاستعداد لمباراة تنزانيا الودية، حيث يضع التشكيل الأقرب للمباراة، ويمنح لاعبيه التعليمات الفنية والتكتيكية الخاصة باللقاء الذى يعتبر بروفة أخيرة قبل البطولة القارية.

وجاءت القائمة النهائية للمنتخب بعد استبعاد أسامة جلال وكوكا وضم ياسر إبراهيم ومهند لاشين كالتالي : "حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبح، والدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر – ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى، والوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو – مهند لاشين - محمود حمادة، والهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا، احمد حسن كوكا .