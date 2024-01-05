كلوب: اتمنى خروج منتخب مصر مبكرًا من كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي عن مشاركة ثنائي الفريق، محمد صلاح، واتارو من إندو في كأس أمم إفريقيا وآسيا على التوالي.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "إن تمنيت لصلاح وإندو الحظ الجيد فسيكون ذلك كذب، آمل في خروج منتخبهما من دور المجموعات لكن يبدو أن هذا لن يحدث".

وأضاف: "لذا أتمنى لهما الحظ الجيد وأن يعودا في حالة جيدة، بالطبع أنا واثق من إيجاد طريقة للعب بدونهما ولكن علينا إظهار ذلك".

وتابع: "أعتقد أننا لعبنا ضد وست هام في مكان صلاح ولدينا خيارات دفاعية أخرى وبعض اللاعبين الذين يستطيعون اللعب في مركز الجناح ربما ليسوا مثل صلاح، فهذا غير ممكن، نحن نستخدم اللاعبين ومهاراتهم وهذه هي الفكرة وراء ذلك".

واختتم كلوب: "بالتأكيد لا نريد اللعب دون صلاح، لكننا سنجد طريقة وبالطبع سنواجه أرسنال ويمكننا أن نخسر المباراة في وجود صلاح لكن في الوقت الحالي لدينا فرصة للفوز بها لذا نحن نفكر في كيفية حدوث ذلك".

ويستعد ليفربول لمواجهة أرسنال، يوم الأحد المقبل، في الدور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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