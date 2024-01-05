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بسبب أمم أفريقيا.. المباريات التي يغيبها محمد صلاح عن ليفربول

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد محمد صلاح لخوض غمار منافسات أمم أفريقيا مع منتخب مصر خلال الأيام المقبلة، ما يبعده عن مباريات في تلك الفترة.

ويفتقد ليفربول لخدمات صلاح بشكل أساسي أمام كلا من أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد المقبل، وأمام فولهام بنصف نهائي كأس كاراباو، وأمام بورنموث في الممتاز.

وفي حال وصلت مصر لنهائي أمم أفريقيا سوف يغيب صلاح عن مواجهات ليفربول أمام فولهام في إياب نصف نهائي كأس كاراباو وأمام وأرسنال وبيرنلي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم صلاح موسم رائع رفقة ليفربول،  حيث سجل الدولي المصري أربعة عشر هدفا وقدم ثمانية تمريرات حاسمة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مع الريدز.

وقاد صلاح ليفربول لتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وفي مستوى رائع للريدز تحت قيادة المدير الفني يورجن كلوب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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