برشلونة يضع خطة لتعويض نجم الفريق

أكدت تقارير صحفية إسبانية ، اليوم السبت، أن نادي برشلونة بدأ في الاستعداد لمرحلة ما بعد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وقالت صحيفة ريليفو الإسبانية: “رغم تركيز النادي الكاتالوني على البحث في السوق عن لاعب خط وسط وظهيرين أيمن وأيسر، ولكنه لن يغفل مسألة التعاقد مع مهاجم جديد”.

طالع أيضًا: الاتفاق تم.. وسام أبو علي ينتقل إلى الاهلي في صفقة قياسية

وأضافت: “الدولي البولندي سيبلغ من العمر 36 عاماً في أغسطس، ما يفرض على النادي البحث عن بديل للمستقبل”.

وأشارت إلى أن انضمام البرازيلي فيتور روكي سيعزز من اللعب في مركز الجناح، مع إمكانية الاستعانة به في قلب الهجوم، ولكن سيظل الفريق بحاجة إلى مهاجم صريح.

واختتمت: “هناك العديد من الأسماء المطروحة على طاولة المدير الرياضي، البرتغالي ديكو، ولكن حتى الآن لم يتم الاستقرار على اسم معين يتحرك نحو النادي الإسباني”.