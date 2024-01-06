"محمد صلاح و38 لاعبا".. الدوري الإنجليزي يعلن قائمة اللاعبين الغائبين بسبب أمم إفريقيا وكأس آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد القرش:

ستفقد معظم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الكثير من لاعبيها خلال الفترة المقبلة بسبب انطلاق بطولتي كأس الأمم الإفريقية وكأس آسيا في شهر يناير الجاري.

وأعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي قائمة تضم 39 لاعبا سيغيبون عن أنديتهم، وعلى رأسهم محمد صلاح لاعب ليفربول الذي يشارك مع منتخب مصر في الأمم الإفريقية، بالإضافة إلى سون هيونج مين للمشاركة مع كوريا الجنوبية في كأس آسيا.

ونستعرض لكم اللاعبين الغائبين عن أندية الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة:

أرسنال

محمد النني (مصر)، تاكيهيرو تومياسو (اليابان).

أستون فيلا

برتراند تراوري (بوركينا فاسو).

بورنموث

دانجو واتارا (بوركينا فاسو)، أنطوان سيمينيو (غانا).

برينتفورد

سامان قدوس (إيران)، كيم جي سو (كوريا الجنوبية)، فرانك أونيكا (نيجيريا)، يوان ويسا (الكونغو الديمقراطية).

برايتون

سيمون أدينجرا (ساحل العاج)، كاورو ميتوما (اليابان).

بيرنلي

لا أحد

تشيلسي

نيكولاس جاكسون (السنغال).

كريستال بالاس

جوردان أيو (غانا).

إيفرتون

إدريسا جاي (السنغال).

فولهام

كالفين باسي (نيجيريا)، أليكس إيوبي (نيجيريا)، فودي بالو توري (السنغال).

ليفربول

واتارو إندو (اليابان) محمد صلاح (مصر).

لوتون تاون

عيسى كابوري (بوركينا فاسو).

مدينة مانشستر

لا أحد

مانشستر يونايتد

سفيان أمرابط (المغرب) وأندريه أونانا (الكاميرون).

نيوكاسل

لا أحد

نوتنجهام فورست

أولا آينا (نيجيريا)، سيرج أورييه (ساحل العاج)، ويلي بولي (ساحل العاج)، شيخو كوياتي (السنغال)، موسى نياخاتي (السنغال)، إبراهيم سانجاري (ساحل العاج).

شيفيلد يونايتد

ياسر العروسي (الجزائر)، أنيس بن سليمان (تونس).

توتنهام هوتسبير

بيسوما (مالي)، سون هيونج مين (كوريا الجنوبية)، بابي سار (السنغال).

وست هام يونايتد

نايف أكرد (المغرب)، محمد قدوس (غانا).

ولفرهامبتون

ريان آيت نوري (الجزائر)، هوانج هي تشان (كوريا الجنوبية)، جوستين هوبنر (إندونيسيا)، بوبكر تراوري (مالي).

جدير بالذكر، تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير في ساحل العاج، بينما تقام بطولة كأس آسيا في قطر خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير.

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