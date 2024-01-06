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أستون فيلا يتأهل لدور 32 بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب ميدلزبره

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز أستون فيلا على ميدلزبره بهدف نظيف، مساء اليوم السبت، على ملعب ريفرسايد، ضمن مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الانجليزي.

سجل ماتي كاش أستون فيلا  في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة تأهل فريق أستون فيلا إلى دور  الـ 32 من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، وتأهل فريق إلى منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه الكبير ضد بريستون.

وبدأ أستون فيلا بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: مارتينيز، خط الدفاع: ماتي كاش، كونسا، لونجليه، مورينو، خط الوسط: جون مكجين، كامارا، ديندونكر، جاكوب رمزي، خط الهجوم: بايلى، دوران.

ويحتل أستون فيلا المركز الثاني في جدول ترتيب الممتاز برصيد 42 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف المتصدر بعد مرور 20 جولة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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