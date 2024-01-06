ارتبط اسمه بالزمالك.. من هو هشام صلاح الذي أبرزه فيتوريا من الاتحاد السكندري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر عن فتح وسطاء من نادي الزمالك خط اتصال مع الظهير الأيمن لفريق الاتحاد السكندري هشام صلاح لضمه خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

ويمتلك الزمالك في مركز الظهير الأيمن كل من: التونسي حمزة المثلوثي، عمر جابر، سيد عبدالله "نيمار" ومحمد طارق.

وانضم هشام صلاح لصفوف الاتحاد السكندري خلال الانتقالات الشتوية لموسم 18/19 قبل أن يخرج معاراً في الموسم التالي لصفوف الرجاء مطروح ثم عاد مرة أخرى لصفوف فريقه السكندري في الموسم التالي.

وشارك الظهير الأيمن بقميص الاتحاد في موسم 21/20 في 17 مباراة بمعدل 1174 دقيقة لعب؛ حيث حصل على بطاقة صفراء ليبرز ويخطف أنظار مسؤولي نادي بيراميدز ولكن لم تتم الصفقة ليستمر داخل جدران الفريق السكندري.

وشارك الظهير الأيمن بصورة أكبر في الموسم التالي 21/22؛ حيث خاض 27 مباراة ببطولتي الدوري والكأس صنع هدفًا وحصل على 5 بطاقات صفراوات خلال 2051 دقيقة لعب ثم ازدادت المشاركة في الموسم 22/23 إلى 2408 دقيقة لعب بواقع 28 لقاء ليجذب أنظار المدير الفني للمنتخب الوطني روي فيتوريا.

وانضم اللاعب لمعسكر منتخب مصر في عام 2022 حتى خاض مباراته الأولى بقميص المنتخب تحت قيادة فيتوريا أمام السودان في 18 يونيو الماضي وحينها فاز المنتخب بثلاثية نظيفة لتكثر الأقاويل عن اهتمام من الأهلي والزمالك بضمه.

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