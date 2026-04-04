تكنولوجيا: هاتف Redmi K90 Ultra من شاومي يستعد للانطلاق بمواصفات جبارة واعتماد رسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي لإطلاق هاتفها والجديد Redmi K90 Ultra والذي يمثل الإصدار المنتظر ضمن الفئة شبه الرائدة لتعزيز حضورها القوي في الأسواق. واقترب هذا الهاتف المبتكر من موعد إطلاقه الرسمي بعد نجاحه في اجتياز اختبارات الاعتماد وتجاوز شهادة 3C داخل الصين، ليأتي كخليفة قوي لهاتف Redmi K80 Ultra الذي تم إطلاقه كجهاز متطور يعتمد على معالج Dimensity 9400 Plus خلال شهر يونيو من عام 2025.

ويحمل هذا الجهاز الجديد رقم الطراز 2604FRK1EC والذي يعتقد المحللون بقوة أنه يعود لهاتف Redmi K90 Ultra القادم. وتكشف تفاصيل شهادة الاعتماد الرسمية عن دعم الهاتف لتقنية الشحن السريع بقدرة تبلغ 100 واط ليتطابق مع سرعة شحن الجيل السابق، بينما تشير التسريبات المتداولة إلى احتمالية تزويد الهاتف ببطارية عملاقة تبلغ سعتها 8500 مللي أمبير لتمثل قفزة ملحوظة مقارنة ببطارية الإصدار السابق التي بلغت سعتها 7410 مللي أمبير.

ويتميز الهاتف القادم بشاشة رائعة من نوع AMOLED يبلغ مقاسها 6.8 بوصة لتقديم تجربة مشاهدة غامرة ومريحة للعين. وتدعم هذه الشاشة المتطورة دقة عرض تبلغ 1.5K مع معدل تحديث فائق يبلغ 165 هرتزاً لضمان سلاسة استثنائية أثناء تصفح التطبيقات أو تشغيل الألعاب السريعة، ليتفوق بذلك بوضوح على شاشة هاتف Redmi K80 Ultra السابق التي اكتفت بدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتزاً فقط.

ويشهد الأداء الداخلي للهاتف تحسناً كبيراً بفضل الاعتماد المتوقع على معالج Dimensity 9500 Plus الجبار والمقترن بمروحة تبريد مدمجة للحفاظ على استقرار الأداء. وتشير تسريبات أخرى إلى أن الهاتف سيضم مكبرات صوت مضبوطة بعناية فائقة بواسطة بوز لتقديم تجربة صوتية نقية ومذهلة، وهي نفس الميزة البارزة التي تواجدت في هاتف Poco F8 Ultra من شاومي والذي يتوفر بسعر يبلغ 848 دولاراً أمريكياً.

ويبقى مصير الإطلاق العالمي لهذا الهاتف مجهولاً حتى هذه اللحظة نظراً لاقتصار توفر الإصدار السابق على السوق الصينية فقط. وتتجه أنظار المستخدمين حول العالم نحو شاومي لمعرفة ما إذا كانت ستوفر هذا الجهاز الرائع في الأسواق العالمية لتلبية الطلب المتزايد على هواتفها، وفي سياق متصل ومثير للاهتمام بدأت شاومي رسمياً في طرح الإصدار المستقر من نظام HyperOS 3.1 الجديد لمستخدميها على نطاق عالمي.