شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 8/ 1/ 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الإثنين، الموافق 8/ 1/ 2024 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها: 8 لاعبين على قائمة الراحلين عن الزمالك فى الميركاتو الشتوى، والزمالك يستعين بالصفقات التبادلية لتدعيم صفوفه فى الانتقالات الشتوية.

8 لاعبين على قائمة الراحلين عن الزمالك فى الميركاتو الشتوى

وضع مسئولو الزمالك بعض اللاعبين على قائمة الراحلين فى الانتقالات الشتوية الحالية، والترحيب بدخولهم فى صفقات تبادلية. يفتح مسئولو نادى الزمالك خلال الأيام المقبلة، وفور الانتهاء من ملف رفع عقوبة إيقاف القيد، خط مفاوضات مع نظرائهم بنادى بيراميدز، من أجل التوصل لاتفاق بين الطرفين حول تقسيط المستحقات المتبقية للفريق السماوى نظير انتقال الثنائى عمر جابر ونبيل عماد دونجا لصفوف الفارس الأبيض. الزمالك يفاوض مسئولي بيراميدز لتقسيط باقى صفقة دونجا وجابر

الزمالك يستعين بالصفقات التبادلية لتدعيم صفوفه فى الانتقالات الشتوية

يلجأ مسئولو نادى الزمالك لصفقات "المقايضة" من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروى الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجارى، وذلك بعد حل أزمة إيقاف القيد، التي باتت على مقربة من الانتهاء، في ظل سعى الإدارة لسداد معظم المديونيات التي تسببت فى إيقاف قيد الفريق منذ بداية الموسم الجارى، ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة انفراجة في هذا الملف، وبعدها يلتفت مسئولو الزمالك للملف الثانى وهو تدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة.

معتمد جمال يعدد مكاسب الزمالك من ودية كسكادا بعد مشاركة الونش وشلبى

عدد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مكاسب الأبيض من المباراة الودية التى خاضها الفريق أمام كسكادا عصر اليوم، والتي انتهت بفوز الأبيض برباعية دون رد.

الزمالك يهزم كسكادا وديًا برباعية علاء وسامسون ونداى وعمار

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على كسكادا بأربعة أهداف دون رد فى المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب النادي عصر اليوم الاثنين.

ناصر منسى يقترب من الانتقال للبنك الأهلى مقابل 20 مليون جنيه

اقترب ناصر منسى، لاعب الفريق الأول بنادى الزمالك، من الانضمام إلى فريق البنك الأهلى خلال الميركاتو الشتوى، والرحيل عن الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

بيراميدز وزد يتنافسان على استعارة سيد نيمار من الزمالك