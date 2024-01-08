اخبار الرياضه

أخبار الزمالك اليوم الإثنين 8/ 1/ 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الإثنين، الموافق 8/ 1/ 2024 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها: 8 لاعبين على قائمة الراحلين عن الزمالك فى الميركاتو الشتوى، والزمالك يستعين بالصفقات التبادلية لتدعيم صفوفه فى الانتقالات الشتوية.

 

8 لاعبين على قائمة الراحلين عن الزمالك فى الميركاتو الشتوى

وضع مسئولو الزمالك بعض اللاعبين على قائمة الراحلين فى الانتقالات الشتوية الحالية، والترحيب بدخولهم فى صفقات تبادلية.

8 لاعبين على قائمة الراحلين عن الزمالك فى الميركاتو الشتوى

 

الزمالك يفاوض مسئولي بيراميدز لتقسيط باقى صفقة دونجا وجابر

 

يفتح مسئولو نادى الزمالك خلال الأيام المقبلة، وفور الانتهاء من ملف رفع عقوبة إيقاف القيد، خط مفاوضات مع نظرائهم بنادى بيراميدز، من أجل التوصل لاتفاق بين الطرفين حول تقسيط المستحقات المتبقية للفريق السماوى نظير انتقال الثنائى عمر جابر ونبيل عماد دونجا لصفوف الفارس الأبيض.

 

الزمالك يفاوض مسئولي بيراميدز لتقسيط باقى صفقة دونجا وجابر

 

الزمالك يستعين بالصفقات التبادلية لتدعيم صفوفه فى الانتقالات الشتوية

يلجأ مسئولو نادى الزمالك لصفقات "المقايضة" من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروى الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجارى، وذلك بعد حل أزمة إيقاف القيد، التي باتت على مقربة من الانتهاء، في ظل سعى الإدارة لسداد معظم المديونيات التي تسببت فى إيقاف قيد الفريق منذ بداية الموسم الجارى، ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة انفراجة في هذا الملف، وبعدها يلتفت مسئولو الزمالك للملف الثانى وهو تدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة.

 

الزمالك يستعين بالصفقات التبادلية لتدعيم صفوفه فى الانتقالات الشتوية

 

معتمد جمال يعدد مكاسب الزمالك من ودية كسكادا بعد مشاركة الونش وشلبى

عدد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مكاسب الأبيض من المباراة الودية التى خاضها الفريق أمام كسكادا عصر اليوم، والتي انتهت بفوز الأبيض برباعية دون رد.

 

معتمد جمال يعدد مكاسب الزمالك من ودية كسكادا بعد مشاركة الونش وشلبى

 

الزمالك يهزم كسكادا وديًا برباعية علاء وسامسون ونداى وعمار

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على كسكادا بأربعة أهداف دون رد فى المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب النادي عصر اليوم الاثنين.

 

الزمالك يهزم كسكادا وديًا برباعية علاء وسامسون ونداى وعمار

 

ناصر منسى يقترب من الانتقال للبنك الأهلى مقابل 20 مليون جنيه

اقترب ناصر منسى، لاعب الفريق الأول بنادى الزمالك، من الانضمام إلى فريق البنك الأهلى خلال الميركاتو الشتوى، والرحيل عن الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

ناصر منسى يقترب من الانتقال للبنك الأهلى مقابل 20 مليون جنيه

 

بيراميدز وزد يتنافسان على استعارة سيد من الزمالك

دخل مسئولو بيراميدز وزد منافسة على استعارة سيد عبد الله نيمار لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث يرغب كل فريق فى الحصول على خدمات اللاعب.

بيراميدز وزد يتنافسان على استعارة سيد نيمار من الزمالك

 

عبد الواحد السيد لليوم السابع: غياب منسى عن تدريبات الزمالك لمرض والدته

كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، سبب تغيب ناصر منسى لاعب الفريق عن التدريبات الجماعية خلال اليومين الماضيين. وقال عبد الواحد في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن اللاعب متغيب عن التدريبات بسبب مرض والدته، التى ترقد فى أحد المستشفيات.

عبد الواحد السيد لليوم السابع: غياب منسى عن تدريبات الزمالك لمرض والدته

 

وكيل فتوح لـ"الخليج 365": لا توجد عروض سعودية لرحيله عن الزمالك

أكد سمير صلاح، وكيل أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، أن اللاعب لم تصله أى عروض خلال الفترة الجارية للرحيل عن الزمالك فى الميركاتو الشتوى.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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