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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 8/ 1/ 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الإثنين، الموافق 8/ 1/ 2024 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها: 8 لاعبين على قائمة الراحلين عن الزمالك فى الميركاتو الشتوى، والزمالك يستعين بالصفقات التبادلية لتدعيم صفوفه فى الانتقالات الشتوية.
8 لاعبين على قائمة الراحلين عن الزمالك فى الميركاتو الشتوى
وضع مسئولو الزمالك بعض اللاعبين على قائمة الراحلين فى الانتقالات الشتوية الحالية، والترحيب بدخولهم فى صفقات تبادلية.
الزمالك يستعين بالصفقات التبادلية لتدعيم صفوفه فى الانتقالات الشتوية
معتمد جمال يعدد مكاسب الزمالك من ودية كسكادا بعد مشاركة الونش وشلبى
عدد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مكاسب الأبيض من المباراة الودية التى خاضها الفريق أمام كسكادا عصر اليوم، والتي انتهت بفوز الأبيض برباعية دون رد.
الزمالك يهزم كسكادا وديًا برباعية علاء وسامسون ونداى وعمار
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على كسكادا بأربعة أهداف دون رد فى المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب النادي عصر اليوم الاثنين.
ناصر منسى يقترب من الانتقال للبنك الأهلى مقابل 20 مليون جنيه
اقترب ناصر منسى، لاعب الفريق الأول بنادى الزمالك، من الانضمام إلى فريق البنك الأهلى خلال الميركاتو الشتوى، والرحيل عن الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.
بيراميدز وزد يتنافسان على استعارة سيد نيمار من الزمالك
دخل مسئولو بيراميدز وزد منافسة على استعارة سيد عبد الله نيمار لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث يرغب كل فريق فى الحصول على خدمات اللاعب.
كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، سبب تغيب ناصر منسى لاعب الفريق عن التدريبات الجماعية خلال اليومين الماضيين. وقال عبد الواحد في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن اللاعب متغيب عن التدريبات بسبب مرض والدته، التى ترقد فى أحد المستشفيات.
أكد سمير صلاح، وكيل أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، أن اللاعب لم تصله أى عروض خلال الفترة الجارية للرحيل عن الزمالك فى الميركاتو الشتوى.
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