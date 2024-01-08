صراع ملتهب بين توتنهام وبايرن ميونخ على نجم جنوة الايطالي

ياسر رشاد - القاهرة - بات الروماني رادو دراجوسيان مدافع نادي جنوة الايطالي محل صراع كبير بين ناديي توتنهام الأنجليزي و بايرن ميونخ الألماني للفوز بتوقيع النجم الروماني المتألق حاليا في الكالتشيو الإيطالي.

وقالت صحيفة ميرور الانجليزية ان نادي توتنهام يسعى ليكون المدافع الروماني رادو دراجوسيان هو ثاني لاعب يحصل على توقيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد ضم الألماني تيمو فيرنر على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر وحتى نهاية الموسم الحالي.

وكشفت الصحيفة البريطانية ان دراجوسيان المتألق مع نادي جنوة الايطالي هو الحل لتراجع مستوى مدافعي توتنهام خلال الموسم الحالي والذي يسعى خلاله السبيرز للدخول على الاقل ضمن المربع الذهبي الا ان النادي الأنجليزي يجد منافسة عنيفة من جانب نادي بايرن ميونخ الألماني الذي يرغب هو الاخر في ضم النجم الروماني ويبدو ان نادي جنوة الايطالي قد وضع ٣٠ مليون يورو للموافقة على انتقال الاعب لاحد الاندية التي ترغب في ضمه .

وقالت الميرور ان الأقرب هو انتقال رادو دراجوسيان لصفوف توتنهام حيث يرغب الاعب في الانتقال للعب في الدوري الأنجليزي.

وكان نادي توتنهام الأنجليزي قد أعلن عن ضم المهاجم الألماني تيمو فيرنر مهاجم نادي لييبزيج الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع وجود بند يسمح للسبيرز بشرائه بشكل نهائي مقابل ١٧ مليون جنية استرليني .