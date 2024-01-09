تعرف على قيمة صفقة انتقال أبو علي للأهلي.. وامتيازات إضافية للنادي السويدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مقرب من النادي الأهلي، تفاصيل صفقة انضمام الفلسطيني وسام أبو علي إلى النادي الأهلي، في الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال "المصدر"، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، إن الأهلي نجح في الحصول على توقيع وسام أبو علي لاعب نادي سيريس السويدي، وخلال ساعات سوف يصل إلى مطار القاهرة، ثم سيخضع لكشف طبي خلال ٤٨ ساعة بالقاهرة.

وأضاف أن قيمة صفقة انتقال وسام أبو علي وصلت لـ 2 مليون دولار، على أن يدفع الأهلي مليون و650 ألف دولار على عامين، و350 ألف دولار امتيازات للنادي السويدي عبارة عن نسب مشاركات أو تحقيق بطولات أو تسجيل أهداف.

وأكد أن بعد وصول وسام أبو علي القاهرة لإجراء الكشف الطبي، سينتظم اللاعب في تدريبات الفريق مباشرة يوم الخميس هذا الأسبوع.

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