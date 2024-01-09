سيد نيمار : تركيزنا مع الزمالك ولا نهتم بشائعات الرحيل

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث سيد عبد الله نيمار، لاعب الزمالك عن مشاركة فريقه في دورتين وديتين بالإمارات يناير الجاري، خلال فترة التوقف الدولي.

قال سيد نيمار، في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، لا شك أن المشاركة في دورتين وديتين في الإمارات فرصة جيدة للفريق خلال فترة التوقف الدولي، والتي ستحقق استفادة فنية كبيرة للاعبين.

وأضاف نيمار، خوض عدد من المباريات الودية أمام فرق قوية بدورتي الإمارات، ستحقق هدف الجهاز الفني على الصعيد الفني، فضلًا عن سعي اللاعبين لتحقيق لقب الدورتين.

وأكد سيد عبد الله، أن كل ما يثار حول رحيل عدد من اللاعبين خلال يناير الجاري، عار تمامًا من الصحة، مشددًا على عدم التحدث مع مجلس إدارة ناديه في أي شئ بهذا الشأن.

وأتم تصريحاته قائلًا، تركيزنا جميعًا ينصب في تدريبات الفريق والعمل على تقديم صورة فنية جيدة خلال الفترة المُقبلة.