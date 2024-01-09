"واحد أهلاوي وواحد بتاع مصلحته".. جماهير الزمالك تفتح النار على سيف زاهر وميدو بسبب زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - شنت جماهير نادي الزمالك، هجوما قويا، على الإعلامي سيف زاهر، وأحمد حسام ميدو، نجم الفريق الأبيض السابق، بسبب الحديث عن رحيل أحمد سيد زيزو، عن القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأجرى سيف زاهر يوم الأحد الماضي اتصالا هاتفيا خلال تقديمه برنامجه عبر قناة "أون تايم سبورتس" مع أحمد حسام ميدو، ووجه له سؤالا: "الملف الجماهيري حاليا في نادي الزمالك هو زيزو هل يتباع عشان الأزمة المالية ولا يستمر من وجهة نظرك؟"، ورد عليه ميدو: "في الكورة كل لاعب وليه ثمنه، وطبعا كلنا بنتمنى استمرار زيزو، لكن أنا عارف أن فيه مفاوضات مباشرة من نادي الشباب السعودي مع حسين لبيب، وهناك مبلغ معين طلبه الزمالك ولسه موصلوش لاتفاق مع نادي الشباب".

وفي المقابل، دشنت جماهير نادي الزمالك، هاشتاج عبر موقع التواصل الاجتماعي "X"، توستر سابقا: "سيف زاهر خدام الأهلي"، وشنت هجوما ناريا على الإعلامي.

وكتب أحد الجماهير: "واحد أهلاوي ومعترف أنه أهلاوي والثاني بتاع مصلحته وعامل فيها زمالكاوي، وأصبح شغلهم الشاغل تصفية الزمالك من نجومه، والبحث عن عقود احتراف لهم.. انتوا لو وكلاء لاعبين وهتاخدوا سمسرة من الصفقات مش هتحرقوا دمكم بالمنظر ده".

وكتب شخص آخر: "إدارة الزمالك لازم تخصص واحد كل مهمته يتفرج على كابتن سيف زاهر وشوبير وميدو وخالد الغندور ويشوف يحكوا في أيه، ويعمل عكس اللي هيسمعه منهم والنادي هيمشي في مساره السليم".