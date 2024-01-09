نجم مانشستر يونايتد السابق يقرر ترك الدوري الفرنسي والعودة للبريميرليج

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن اللاعب الصوبي نيمانيا ماتيتش، لاعب رين الفرنسي ومانشستر يونايتد وتشيلسي السابق، يريد العودة للدوري الإنجليزي وترك ناديه الحالي.

وانضم نجم تشيلسي ومانشستر يونايتد السابق صاحب ال35 عاماً إلى فريق الدوري الفرنسي في الصيف بعد موسم واحد مع روما بعد خروجه من أولد ترافورد في عام 2022.

ويعاني نيمانيا ماتيتش من صعوبة التأقلم مع زملائه في الفريق كما أن هناك تعقيدات تتعلق بتعليم أبنائه.

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ونشرت “ذا صن” البريطانية أن ماتيتش قد غاب عن التدريبات يوم الثلاثاء وأفرغ خزانته على أمل العثور على نادي جديد لتمكينه من الخروج المبكر حيث مازال عقده يمتد لمدة عامين حتى 2025.

ولا يشعر النجم الصربي بالسعادة في رين ويضغط من أجل الرحيل مع تزايد احتمالية لعبه مع رين مرة أخرى.

ويعتقد أن لاعب خط الوسط يحرص على التوقيع لنادي ليون الفرنسي أو العودة لإنجلترا ويتلقى ماتيتش اهتمام العديد من الأندية حتى الوقت الحالي.

وكان نيمانيا ماتيتش قد لعب لتشيلسي لمدة عامين ثم مرة أخرى في 2017 حتى 2017 قبل أن ينضم لمانشستر يونايتد لمدة خمس سنوات وبعدها إلى روما ثم استقر مع رين الفرنسي منذ عام 2023.