الزمالك يجهز مفاجأة لجماهيره في بطولة الإمارات الودية

تجهز إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مفاجأة للجماهير في بطولة الإمارات الودية، والمقرر أن يخوضها الفريق الكروي الأول خلال الشهر الجاري.

ويستعد الزمالك لخوض بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية والتي ستقام في أبوظبي، خلال الفترة من 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وسيشارك فريق الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، رفقة أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على ستاد آل مكتوم.

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وقال حازم فتوح، رئيس الشركة المنظمة لدورة الوحدة الودية بـ أبو ظبي، في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك: “سيتم توفير حافلات لنقل جماهير الأبيض خلال المباريات التي ستقام في يناير الجاري”.

وتابع: “هناك تواصل دائم من الشركة المنظمة لدورة الوحدة ورابطة الزمالك، في الإمارات لتلبية احتياجاتهم طوال فترة الدورة”.

وشدد على أنه تم الاتفاق على تخصيص حافلات لنقل جماهير الزمالك للمباريات وذلك بسبب ابتعاد الملعب المستضيف للدورة عن أماكن تواجدهم، من أجل تسهيل تواجدهم لمؤازرة الفريق”.

واختتم رئيس الشركة المنظمة: “هناك الكثير من المفاجآت التي سيتم الإعلان عنها لجماهير الزمالك خلال الأيام المُقبلة”.