اخبار الرياضه

أحمد شوبير: عبدالله السعيد قريب من الإنضمام للزمالك الفترة المقبلة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن اقتراب رحيل عبد الله السعيد عن نادي بيراميدز هذا الموسم.

وأضاف "شوبير"، في برنامج "ملعب أون تايم"، المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، مساء الثلاثاء، أن مسئولي بيراميدز لم يتحدثوا مع عبدالله السعيد بشأن تجديد عقده، رغم أن مسؤولي الفريق السماوي أكدوا في تصريحات سابقة أن عبدالله السعيد قيمة وقامة كبيرة، إلا أن الأحاديث تغيرات الٱن.

وأوضح أن بيراميدز حتى الأن لم يتحدث مع اللاعب في التجديد، وأصبح من الوارد انضمام عبدالله السعيد إلى الزمالك الفترة المقبلة، مرادفًا: " ليه عبدالله ميروحش الزمالك ووارد جدًا أنه ينضم للزمالك الفترة المقبلة".

وينتهي عقد عبد الله السعيد مع نادي بيراميدز في نهاية الموسم الجاري.

اقرأ أيضا..

مدافع في المركز التاسع.. لاعبون خاضوا معظم مباريات دون تسجيل أهداف

ماذا قدّم "أوفا وشكري" بعد إعلانهما تفاوض الزمالك معهما؟

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا