أحمد شوبير: عبدالله السعيد قريب من الإنضمام للزمالك الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن اقتراب رحيل عبد الله السعيد عن نادي بيراميدز هذا الموسم.

وأضاف "شوبير"، في برنامج "ملعب أون تايم"، المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، مساء الثلاثاء، أن مسئولي بيراميدز لم يتحدثوا مع عبدالله السعيد بشأن تجديد عقده، رغم أن مسؤولي الفريق السماوي أكدوا في تصريحات سابقة أن عبدالله السعيد قيمة وقامة كبيرة، إلا أن الأحاديث تغيرات الٱن.

وأوضح أن بيراميدز حتى الأن لم يتحدث مع اللاعب في التجديد، وأصبح من الوارد انضمام عبدالله السعيد إلى الزمالك الفترة المقبلة، مرادفًا: " ليه عبدالله ميروحش الزمالك ووارد جدًا أنه ينضم للزمالك الفترة المقبلة".

وينتهي عقد عبد الله السعيد مع نادي بيراميدز في نهاية الموسم الجاري.

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