شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى كوت ديفوار: لا يوجد تأمين خاص لـ محمد صلاح فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير المصري فى كوت ديفوار شريف سيف إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لا يوجد له تأمين خاص خلال المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر لها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال سفير مصر فى كوت ديفوار خلال تصريحات تليفزيونية: "محمد صلاح نجم كبير جدا وهو يتواجد وسط نجوم آخرين فى المنتخبات الأخرى، وهناك عدد كبير للغاية من المرشحين فى البطولة فى كل المنتخبات، لذلك لا يوجد شىء خاص ولكن تنسيق فقط مع الاتحاد المصري لكرة القدم".

وأكد سفير مصر فى كوت ديفوار أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لاعب كبير للغاية والجميع سعيد بقدومه.