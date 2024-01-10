سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع .. مساعد مدرب ليفربول : ضربة كبيرة لنا لأنه أحد أهم لاعبينا

الشارقة - اميمة ياسر - تأكد رسميا أن فريق ليفربول سيفقد جهود نجمه الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد لعدة أسابيع بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن أرنولد، ظهير ليفربول، تعرض لإصابة في الركبة، وسيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع.

ومن جانبه، قال بيب لايندز، مساعد يورغن كلوب مدرب ليفربول، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "ترينت يعاني من تمزق بسيط في الرباط الجانبي لركبته وسيحتاج إلى وقت للتعافي".وأضاف: "سيغيب لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا. إنها ضربة كبيرة لنا لأنه أحد أهم لاعبينا".

وأكد لايندز: "لن يشارك أيضا دومينيك سوبوسلاي ضد فولهام بسبب الإصابة".

وسيغيب أرنولد بالتالي عن مجموعة من المباريات الهامة لنادي ليفربول في الفترة المقبلة، ما سيمثل ضربة قوية اخرى لمدربه يورغن كلوب، الذي يعاني بالفعل من العديد من الغيابات، أبرزها محمد صلاح الملتزم بالمشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا التي تنطلق منافساتها في كوت ديفوار بداية من الجمعة المقبل.

ويستعد ليفربول لمواجهة فولهام غدا الأربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.