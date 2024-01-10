الامارات | 6 «أجانب» فقط من دوري المحترفين يشدون الرحال إلى كأسي آسيا وإفريقيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد بطولتا كأس آسيا وكأس أمم إفريقيا اللتان ستنطلقان بعد أيام قليلة، انضمام ستة لاعبين فقط من دوري أدنوك للمحترفين، من أندية البطائح وحتا والعين واتحاد كلباء والوحدة وعجمان، إذ يشارك في البطولة الآسيوية، أربعة لاعبين، والبطولة الإفريقية يشارك لاعبان فقط.

ويمثل الأندية الإماراتية في كأس آسيا التي ستقام في قطر خلال الفترة من 12 يناير الجاري إلى 10 فبراير المقبل، أربعة لاعبين، هم: لاعب العين الكوري الجنوبي يونج - وو بارك، والإيراني مهدي قائدي، لاعب اتحاد كلباء، والبحريني علي مدن، لاعب عجمان، والسوري عمر خريبين، لاعب الوحدة.

ولعب بارك، 910 دقائق في 11 من أصل 12 مباراة في الدوري مع العين، ونال بطاقتين صفراوين، ولعب قائدي 984 دقيقة في 12 مباراة مع اتحاد كلباء، وسجل ستة أهداف، من دون أن يتلقى أي بطاقة ملونة، بينما لعب مدن، 1006 دقائق في 12 مباراة مع عجمان، وسجل أربعة أهداف، ونال إنذاراً واحداً، ولعب خربين 896 دقيقة في 11 مباراة مع الوحدة، وسجل تسعة أهداف، وتلقى إنذارين.

أما بالنسبة إلى كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل، يقتصر تمثيل الأندية الإماراتية، على لاعبين فقط، هما: إيدلسون بورجس «ديني»، مدافع البطائح، الذي يلعب في صفوف منتخب الرأس الأخضر، وآرون تشيبولا لاعب وسط حتا، ويلعب في صفوف منتخب الكونغو الديمقراطية.

ويحتل البطائح، المركز السابع برصيد 16 نقطة في دوري أدنوك للمحترفين، ويستحق لقب (الحصان الأسود)، على ضوء ما يقدمه الفريق من مستويات ونتائج في الموسم الحالي، إذ لعب إيدلسون، 498 دقيقة في ست مباريات، ونال بطاقتين صفراوين.

أما حتا، فيواجه صعوبات كبيرة، ويسعى إلى الابتعاد عن شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، ويحتل المركز الـ13 قبل الأخير برصيد خمس نقاط، بفارق الأهداف عن الإمارات الأخير في المركز الـ14، ولعب تشيبولا، 692 دقيقة في ثماني مباريات من 12 مباراة، لعبت في الدوري الإماراتي حتى الآن، وتلقى بطاقتين صفراوين.

من جهة أخرى، هناك لاعبون آخرون يقدمون مستويات جيدة في دوري المحترفين، لكنهم لن يظهروا في البطولتين القارتين، مثل التوغولي لابا كودجو، مهاجم العين، لعدم تأهل منتخب بلاده لكأس الأمم الإفريقية، علماً بأن اللاعب يتصدر قائمة هدافي الدوري بالموسم الحالي، برصيد 10 أهداف، كما نال لقب الهداف في آخر مسابقتين من الدوري، كما يغيب أيضاً، التونسي محمد فراس بالعربي، ومواطنه هيكل الشيخاوي، عن «نسور قرطاج» في كأس الأمم الإفريقية، لعدم استدعائهما، بينما يغيب الإيراني أحمد نورالله، عن منتخب بلاده في كأس آسيا، على الرغم من ظهوره الجيد مع ناديه الحالي الوحدة، وكذلك في الموسم الماضي مع ناديه السابق شباب الأهلي، واستبعاده من قائمة المنتخب الإيراني، قوبل بانتقادات حادة من جمهور الفريق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد لاعب الوصل الأسبق ووكيل اللاعبين، منذر علي، أن عدم وجود أعداد كبيرة من لاعبي الدوري الإماراتي في بطولتي أمم آسيا وإفريقيا، يرجع إلى عدم قدرة الأندية بشكل عام على التعاقد مع لاعبين دوليين من أصحاب الأسماء الكبيرة، خصوصاً من القارة السمراء، بسبب ارتفاع كُلفة التعاقدات المالية معهم.

وقال منذر علي لـ«الإمارات اليوم»: «هناك توجه داخل الأندية بترشيد نفقات الصرف على فرق الكرة بشكل أكبر عمّا كان في السابق، وبالتالي فإن استقطاب أسماء بارزة تلعب لمنتخبات بلادها، سيُحمّل الأندية أعباء كبيرة، وقد يُدخلها في تعقيدات مالية باتت في غنى عنها حالياً».

وأضاف: «علينا أن نعترف بأن التعاقد مع لاعبين سوبر ودوليين من إفريقيا تحديداً، بات أمراً بالغ الصعوبة، فاللاعب الإفريقي يميل أكثر نحو أوروبا، حيث التطور الكبير في مستواه، والرواتب المجزية، وأيضاً سهولة الحصول على فرص أكبر، على العكس من منطقة الخليج والتي لن يأتي إليها إلا اللاعب الذي يحصل على عرض مالي يفوق بكثير ما يحصل عليه في أوروبا مثلما حدث في الدوري السعودي». وأوضح: «لقد أصبح التوجه العام لأندية دوري أدنوك نحو اللاعب المقيم، نظراً لقلة المقابل المالي الذي يحصل عليه، مقارنة بلاعب دولي سواء من آسيا أو إفريقيا، وهذا الأمر فيه تعويض كبير عن الأسماء البارزة لنجوم دوليين، لكن تبقى التعاقدات في النهاية خاضعة لوجهات نظر شركات كرة القدم، ووفق المراكز التي تحتاج إليها».

أرقام اللاعبين المشاركين في كأس آسيا

اللاعب: عمر خريبين «الوحدة»

عدد المباريات: 11

أساسي: 10

بديل: 1

دقائق اللعب: 896

أهداف: 9

بطاقات ملونة: 2 «صفراء»

اللاعب: مهدي قائدي «اتحاد كلباء»

عدد المباريات: 12

أساسي: 12

بديل: -

دقائق اللعب: 984

الأهداف: 6

بطاقات ملونة: -

اللاعب: علي مدن «عجمان»

عدد المباريات: 12

أساسي: 12

بديل: -

دقائق اللعب: 1006

الأهداف: 4

بطاقات ملونة: 1 «صفراء»

اللاعب: يونج-وو بارك «العين»

عدد المباريات: 11

أساسي: 11

بديل: -

دقائق اللعب: 910

الأهداف: -

بطاقات ملونة: 2 «صفراء»

أرقام اللاعبين المشاركين في كأس إفريقيا

اللاعب: إيدلسون بورجس «البطائح»

عدد المباريات: 6

أساسي: 6

بديل: -

دقائق اللعب: 498

الأهداف: -

بطاقات ملونة: 2 «صفراء»

اللاعب: آرون تشيبولا «حتا»

عدد المباريات: 8

أساسي: 8

بديل: -

دقائق اللعب: 692

الأهداف: -

بطاقات ملونة: 2 صفراء