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التشكيل المتوقع لمبارة ريال مدريد وأتليتكو في نصف نهائي كأس السوبر الاسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الكرة الأول بنادي نظيره أتلتيكو، مساء اليوم، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني. 

التشكيل المتوقع لمبارة ريال مدريد وأتليتكو في نصف نهائي كأس السوبر الاسباني 

تشكيل ريال مدريد المتوقع

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

في الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو، أنطونيو روديجر، فران جارسيا

في الوسط: فيديريكو فالفيردي، توني كروس، لوكا مودريتش

في الهجوم:  جود بيلينجهام، فينيسيوس، خوسيلو

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع

في حراسة المرمى: أوبلاك

في الدفاع: لينو، أزبيليكويتا، خيمينيز، فيتسل، مولينا

في الوسط: ريكيلمي، كوكي، دي بول، جريزمان

في الهجوم:

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في السوبر الإسباني 
وتنطلق صافرة أحداث مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في نصف نهائي السوبر الإسباني، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت القاهرة فيما تذاع المواجهة المرتقبة عبر شبكة قنوات SSC Sports الحقوق الحصرية لبطولة السوبر الإسباني.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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