السوبر الإسباني.. ريال مدريد و أتلتيكو مدريد إلى الأشواط الإضافية

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي نتيجة الوقت الأصلي لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بثلاثية لكل فرق على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

تقدم أتلتيكو مدريد عن طريق اللاعب ماريو هيرموسو من رأسية رائعة في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، ثم تمكن الريال من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 20 من رأسية المدافع الألماني روديجر.

وفي الدقيقة 29 سجل الريال الهدف الثاني بقدم النجم فيرلاند ميندي من صناعة النجم داني كارفخال، قبل أن يتمكن الأتلتي من العودة للمباراة بهدف التعادل عن طريق النجم الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة 37 بعد مراوغة رائعة وتسديدة قوية فشل حارس الريال في التصدي لها.

وفي الدقيقة 78 سجل اللاعب أنتونيو روديجر هدف في مرماه بالخطأ ومنح أتلتيكو التقدم من جديد قبل أن يتمكن اللاعب داني كارفاخال من تسجيل هدف التعادل للريال في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وانتقل الفريقان لخوض الأشواط الإضافية من أجل حسم بطاقة التأهل لنهائي البطولة.