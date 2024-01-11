تعليق ساخر من توني كروس على صافرات استهجان جماهير السعودية في ديربي مدريد

علق الألماني توني كروي لاعب ريال مدريد على هجم الجماهير السعودية ضده في مباراة الفريق اليوم أمام أتلتيكو بـ السوبر الإسباني.

استضاف ملعب الأول بارك مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

تعرض توني كروس لاعب وسط ريال مدريد لصافرات إستهجان من الجماهير السعودية بمجرد نزوله إلى أرضية الملعب، واستمرت الجماهير في إطلاق الصافرات كلما لمس الكرة.

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جاء هجوم الجماهير السعودية بسبب تصريحات توني كروس السابقة والتي هاجم خلالها انتقال النجوم واللاعبين الشباب إلى دوري روشن ووصف الآمر بتدمير لكرة القدم مما آثار غضب الجماهير السعودية.

كتب توني كروس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس”: “ما فعلتموه الليلة كان ممتعًا! أنتم جمهور مذهل”.

والجدير بالذكر أن ريال مدريد نجح في تخطي عقبة أتلتيكو بالفوز بنتيجة 3-5 والتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد مباراة ماراثونية جمعت بين الفريقين.