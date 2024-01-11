مفاجأة.. كريم بنزيما يقترب من باريس سان جيرمان

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن فكرة ضم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة الحالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

حيث كشفت لشبكة "getfootballnewsfrance" الفرنسية، أن ناصر الخليفي يسعي لضم المهاجم الفرنسي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

كما يأمل نادي باريس سان جيرمان في خطف نجم بايرن ميونخ خلال الفترة الحالية من أجل تعزيز صفوف الفريق الباريسي.

وكشفت تقارير صحفية ألمانية، أن ممثلي كيميتش دخلوا في مفاوضات مع مسؤولي باريس سان جيرمان من أجل مناقشة احتمالية إتمام الانتقال.

وتابعت التقارير أن باريس سان جيرمان يأمل في حسم صفقة ضم كيميتش هذا الشهر، لكن يرفض بايرن ميونخ الفكرة، ويتمسك ببقاءه حتى نهاية الموسم الحالي.

ولم يفضل ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، التعليق على أنباء اهتمام النادي الباريسي بالتعاقد مع كيميتش، مؤكدا أن لاعب لدى بايرن ميونخ، ولديه عقد معهم، ونحن نلتزم بإحترام ذلك.