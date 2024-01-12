إمام عاشور: شرف لي ارتداء قميص أبوتريكة

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب إمام عاشور لاعب وسط الأهلي عن سعادته لإرتداء رقم قميص أبوتريكة السابق في المارد الأحمر، وهو القميص رقم 22.



وأنتقل إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي في الصيف الماضي قادما من نادي ميتلاند الدنماركي.

أضاف "عاشور" في تصريحات تلفزيونية، شرف كبير لي أن ارتدي رقم 22 الذي كان يرتديه محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي، في البداية قالوا لي إن هذا الرقم سيكون ثقيل عليك.

وتابع نجم النادي الأهلي : لكن بالعكس هو منحني دافع، وقلت لهم سأعيد هذا الرقم كما كان.

وواصل أن النادي الأهلي شرف لأي لاعب، أنا مبسوط أنني في النادي حاليًا، الجميع يساندني داخل الفريق، وخاصة اللاعبين، وهذا ما كنت احتاجه الفترة الماضية، عندما كنت أري ما يفعله اللاعبين معي كنت أقاتل داخل الملعب.



وأضاف: "ذهبنا لبطولة كأس العالم للأندية، من أجل تحقيق مركز أفضل من الثالث، لكن الحمد لله على ما حققناه، الأندية البرازيلية دائمًا تتمتع بلعب كرة مختلفة، وأنا أحب لعبهم، كنا نتمنى أن نفعل شيء أفضل من ذلك.

