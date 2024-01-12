الامارات | بقميص يحمل صورة بوتين.. الملاكم الأميركي كيفن جونسون يتسلم جواز السفر الروسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل الملاكم الأميركي كيفن جونسون على جواز سفر كمواطن روسي، وذلك عقب الإعلان عن منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجنسية الروسية للملاكم الثلاثاء الماضي.

وظهر جونسون وهو يرتدي قميصا حمل صورة الرئيس الروسي بوتين لاستلام الوثائق الرسمية.

وقال جونسون بعد حصوله على جواز سفره: "عيد ميلاد سعيد لي".

ونشر يوم الثلاثاء الماضي مرسوم من رئيس الدولة الروسية يقضي بمنح جونسون البالغ 44 عاما الجنسية الروسية، بعد ان تقدم الأخير بطلب للحصول على الجنسية الروسية في سبتمبر 2023.

وأحدث جونسون تغييرا على اسمه في 15 أغسطس الماضي، باختيار اسم فلاديميروفيتش كاسمه الأوسط، تيمنا بالرئيس الروسي، ليصبح كيفن فلاديميروفيتش جونسون، كما حصل على ترخيص من اتحاد الملاكمة الروسي.

وحقق جونسون 36 فوزا (20 بالضربة القاضية) و22 خسارة وتعادلين في مسيرته الاحترافية، التي واجه خلالها فيتالي كليتشكو، تايسون فيوري، أنتوني جوشوا، آندي رويز، كوبرات بوليف، ديريك تشيسورا وغيرهم الكثير.

آخر مرة دخل فيها جونسون إلى الحلبة كانت في ديسمبر 2023.