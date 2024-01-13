الامارات | مباراة ثأرية بين ريال مدريد وبرشلونة في الرياض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون «الكلاسيكو» بين الغريمين اللدودين برشلونة وريال مدريد غداً (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات) على لقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، فرصة أمام النادي الملكي للثأر من الكاتالوني الذي كان قد هزمه في نسخة العام الماضي 3-1.

وكان ريال مدريد قد تأهل للنهائي الأربعاء الماضي بالفوز على أتلتيكو مدريد 5-3 بعد التمديد (الوقت الأصلي 3-3)، فيما تغلب برشلونة «حامل اللقب» على أوساسونا 2-صفر ليضرب موعداً مع الريال في إعادة لنهائي العام الماضي.

وسجل هدفي برشلونة روبرت ليفاندوفسكي (59) والبديل المغربي الأصل لامين جمال (90+3).

ويحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد الانتصارات بالسوبر مع 14 لقباً، متقدماً على ريال (12 لقباً)، وأتلتيك بلباو وديبورتيفو لاكورونيا (3)، وأتلتيكو مدريد (2).

ورغم تأهله إلى نهائي السوبر للعام الثاني توالياً، فإن برشلونة لم يقدّم صورة مشرقة أمام أوساسونا، وصيف الكأس المحلية الذي يشارك للمرة الأولى في هذه المسابقة، حيث يعاني لتحقيق الانتصارات آخرها أمام بارباسترو من الدرجة الرابعة 3-2 في الكأس.