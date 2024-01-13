الامارات | إنجاز تاريخي جديد يلوح في الأفق أمام الأسطورة ميسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم الألقاب العديدة التي توج بها والجوائز الفردية التي حصل عليها والأرقام القياسية التي حطمها خلال مشواره الكروي الحافل، مازال الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي يطمع في الحصول على المزيد من الإنجازات.

ويطمح ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي السابق وإنتر ميامي الأمريكي الحالي، للحصول على جائزة ذا بيست، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.

وتواجد قائد منتخب الأرجنتين، الذي يرغب في الفوز بالجائزة للمرة الثالثة بعد عامي 2019 و2022، بالقائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة ذا بيست، التي أعلن عنها فيفا في 14 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويتنافس ميسي /36 سنة/ للحصول على الجائزة المرموقة، مع النرويجي الشاب إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والجناح الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن يتم كشف النقاب عن الفائز بالجائزة خلال الحفل الذي يقيمه فيفا بالعاصمة البريطانية لندن في 15 كانون الثاني/يناير الجاري، على أن يتم اختيار المتوج بها بناء على الإنجازات التي حققها النجوم الثلاثة في الفترة من 19 ديسمبر 2022، حتى 20 أغسطس الماضي.

ومازال ميسي، الذي حصل على جميع الألقاب الكبرى الممكنة محليا ودوليا في اللعبة، قادرا على إبهار محبي الساحرة المستديرة في العالم بمهاراته وقدراته الخرافية، حتى في ظل تقدمه في العمر.

وبعدما قاد ميسي منتخب الأرجنتين إلى المجد، عقب حصوله على لقب كأس العالم 2022 في قطر للمرة الثالثة لينال على اثره جائزة ذا بيست كأفضل لاعب في العالم العام الماضي، ساهم النجم الملقب بـ(البرغوث) في فوز باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي الموسم الماضي للنسخة الثانية على التوالي.

وكان ميسي أكثر اللاعبين تقديما للتمريرات الحاسمة في الدوري الفرنسي موسم 2022 / 2023، كما تواجد في التشكيلة المثالية للبطولة المحلية، قبل أن يختتم مشواره مع فريق العاصمة الفرنسية ويحط الرحال في الولايات المتحدة.

ويخوض ميسي تحديا جديدا مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي، الذي انضم إليه في يوليو الماضي، وقاده لارتقاء منصة التتويج للمرة الأولى في تاريخ النادي بعدما حصل معه على لقب كأس الدوريات الأمريكي-المكسيكي، عقب فوزه على مواطنه ناشفيل في المباراة النهائية للمسابقة في أغسطس الماضي.

وكان إنتر ميامي، الذي تأسس عام 2018، متأخرا صفر / 1، قبل أن يحرز ميسي هدف التعادل للفريق، الذي حسم فوزه بالبطولة عقب تفوقه 10 / 9 بركلات الترجيح على ناشفيل.

وحصل النجم الأرجنتيني المخضرم على جائزة أفضل لاعب في البطولة، كما نال أيضا جائزة الهداف عقب تسجيله 9 أهداف في 6 مباريات.

وعلى الصعيد الدولي، مازال ميسي قادرا على تقديم الإضافة مع منتخب الأرجنتين، الذي أحرز معه 8 أهداف في لقاءاته الثمانية التي خاضها عام 2023، غير أن ذلك لا يبدو مؤثرا - حتى الآن - في حسم قراره سواء بالاستمرار مع الفريق حتى النسخة المقبلة لكأس العالم أم لا، حيث مازالت الشكوك تحوم بشأن رغبته في قيادة الفريق في المونديال القادم.

وسجل ميسي 3 أهداف مع منتخب (راقصو التانجو) خلال مشواره بتصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول)، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ليحتل المركز الثاني حاليا بترتيب هدافي التصفيات، بفارق هدفين خلف الأوروجواياني داروين نونيز (المتصدر).

وساهم تألق ميسي مع الأرجنتين في تربع منتخب بلاده على صدارة جدول الترتيب حاليا برصيد 15 نقطة بعد خوض مبارياته الست الأولى بالتصفيات، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه منتخب أوروجواي.

ويرغب ميسي للعام الثاني على التوالي في الجمع بين جائزتي (الكرة الذهبية) المقدمة من مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية الشهيرة لأفضل لاعب في العالم، والتي حصل عليها هذا العام وتحديدا في 30 أكتوبر الماضي، وذا بيست.

وتفوق ميسي على جميع نجوم اللعبة الشعبية الأولى في العالم، لينال الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته الرياضية هذا العام، معززا رقمه القياسي كأكثر اللاعبين حصولا على الجائزة المرموقة.

وحصل نجم برشلونة الإسباني السابق على أعلى رصيد من النقاط في قائمة أفضل لاعبي العالم هذا العام ضمن جائزة الكرة الذهبية، بعدما نال 462 نقطة، متفوقا بفارق كبير على أقرب ملاحقيه هالاند، الذي حصل على 357 نقطة، فيما حل مبابي ثالثا بـ270 نقطة.

ويأمل ميسي في الانفراد بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين حصولا على جائزة ذا بيست، التي انطلقت نسختها الأولى في كانون الثاني/يناير 2017، والذي يتقاسمه حاليا مع غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، غير أن مهمته تبدو صعبة، لاسيما بعدما أخفق سان جيرمان في التتويج بأي لقب آخر الموسم الماضي بخلاف الدوري الفرنسي.

وودع سان جيرمان دوري أبطال أوروبا مبكرا من دور الـ16 في الموسم الماضي عقب خسارته أمام بايرن ميونخ الألماني في مباراتي الذهاب والعودة، كما خرج من الدور ذاته بكأس فرنسا أمام منافسه اللدود أولمبيك مارسيليا.

وخلال مشواره مع سان جيرمان في الموسم الماضي، أحرز ميسي 21 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة لزملائه خلال 41 مباراة لعبها مع الفريق بمختلف البطولات.

وفيما يتعلق بمسيرته مع إنتر ميامي، سجل ميسي، الذي تبلغ قيمته التسويقية حاليا 35 مليون يورو، وفقا لموقع (ترانسفير ماركت) العالمي المتخصص في القيم التسويقية للاعبي كرة القدم في العالم، 11 هدفا و5 تمريرات حاسمة في 14 مباراة شارك فيها مع الفريق الأمريكي بكل البطولات.