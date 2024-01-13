اليوم افتتاح النسخة الـ 34 لبطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق النسخة الـ 34 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 مساء اليوم، والتي تحتضنها دولة كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

وسينطلق العرس الأفريقي في دولة كوت ديفوار بمشاركة 24 منتخبًا وتم تقسيمها على 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، ولعل أبرز تلك المنتخبات: منتخب مصر، والسنغال، والمغرب وتونس ونيجيريا والجزائر والكاميرون.

وكان مقررا إقامة أمم فريقيا 2023 الصيف الماضي وتم تأجيلها لتقام في شهري يناير وفبراير لعام 2024.

موعد افتتاح كأس أمم أفريقيا

وتنطلق مراسم افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بمباراة الافتتاح بين منتخب كوت ديفوار ضد غينيا بيساو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة اليوم السبت بملعب «الحسن واتارا الأولمبي» في مدينة أبيدجان الإيفوارية ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى.