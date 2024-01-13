الامارات | حقيقة استيلاء الزمالك على تبرعات مستشفى الناس.. بيان رسمي يوضح التفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت مستشفى الناس بيانًا رسميًا، بشأن ما تردد خلال الساعات الماضي بشأن تبرع المستشفى لإنشاء وتشغيل مركز طبي بالنادي لخدمة الأعضاء العاملين بنادي الزمالك.

وذكرت صحيفة المصري اليوم أن نادي الزمالك أعلن أن مستشفى الناس قام بالتبرع لنادي الزمالك بإنشاء مركز طبي بالنادي، قبل أن يعود الجمعة ويوضح الأمور في بيانًا أخر ويؤكد أن القرار تم نشره بشكل غير دقيق وإنشاء النادي لمركز طبي سيكون لتأدية خدمات طبية لأعضاءه، وسيتكفل النادي بإنشائه وتجهيزه.

وسيكون دور مستشفى الناس تقديم الخدمة الطبية في إطار بروتوكول تعاون مقابل مزايا يقدمها النادي للمستشفى، وكل هذه الاتفاقات تخضع لرقابة الجهات المعنية، لذا وجب التصحيح.

ومن جانبها وضحت مستشفى الناس الأمور في بيان رسمي جاء على النحو التالي:

"تنفي إدارة مستشفى الناس بشكل قاطع كل ما تردد بخصوص تبرع المستشفى بوحدة علاجية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، حيث إن المستشفى مؤسسة خيرية غير مخول لها تقديم التبرعات، ويؤكد أن البيان الصادر عن مجلس إدارة نادي الزمالك صِيغ بشكل غير دقيق، ولم تتم مراجعة إدارة مستشفى الناس فيه قبل صدوره».

«توضح مستشفى الناس أن التعاون المتفق عليه مع نادي الزمالك يأتي في إطار مبادرة «قلب أمين» التي أطلقها المستشفى منذ عامين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والتي تهدف لتقديم خدمات التوعية والفحص المبكر للرياضيين في مختلف الأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية لتفادي حدوث الأزمات القلبية، حيث تمثل أمراض القلب أحد الأسباب الرئيسية المسئولة عن وفيات الرياضيين».

«وتؤكد مستشفى الناس أنه جهة غير هادفة للربح تمتثل للقوانين المصرية وكل التبرعات تذهب إلى مصارفها المحددة وتراقب عليها الجهات القانونية الرسمية الممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حيث نجح مستشفى الناس بفضل كافة التبرعات في إنقاذ حياة أكثر من 5000 حالة في 4 سنوات».

«وتطمئن إدارة المستشفى جميع المتبرعين أن أوجه التعاون المثمر مع كافة المؤسسات تعود بالنفع أولًا وأخيرًا لزيادة التبرعات لتقديم أكبر عدد من الرعاية الصحية لجميع المرضى وتجنب الإصابة بأمراض القلب التي من شأنها القضاء على قوائم الانتظار».