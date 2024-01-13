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الامارات | صدمة جديدة لـ "البلوغرانا".. إنتر ميامي يرفض عرض برشلونة للالتقاء مع ميسي

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام إسبانية عن مفاجأة مدوية وهي رفض إنتر ميامي الأميركي عرضاً من برشلونة لخوض مباراة ودية أثناء فترة إعداد النادي الكاتالوني للموسم المقبل.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن "البرسا" سيعود إلى الولايات المتحدة في الصيف المقبل لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأضافت: "أرسل برشلونة عرضا من أجل خوض مباراة ودية ضد إنتر ميامي في الصيف المقبل، لكن النادي الأمريكي رفض بحجة المشاركة في كأس الدوريات".

وتابعت: "حتى في حالة موافقة إنتر ميامي على مواجهة برشلونة، فإن تواجد ميسي في المباراة ليس مضمونا، خصوصاً أنه سيكون قادما من المشاركة في كوبا أميركا مع منتخب الأرجنتين".

واختتمت: " الجولة الأميركية ستكون أقصر مما كانت عليه في عام 2023، عندما أمضى برشلونة أكثر من أسبوعين في الولايات المتحدة".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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