بعد تتويجه بـ”ذا بيست”.. ما هي الجوائز الفردية التي حصل عليها ميسي في مسيرته؟

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام الجاري 2023 “ذا بيست”، والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وحسم ليونيل ميسي جائزة الأفضل في العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما فاز بالجائزة في نسختي 2019 – 2022، وذلك بعد تفوقه على الثنائي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وتوج ميسي بجائزة “ذا بيست” بعد أشهر قليلة من حصول الارجنتيني على جائزة الكرة الذهبية، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول عن العام الماضي للمرة الثامنة في تاريخه.

ما هي أبرز الجوائز الفردية التي حصل عليها ليونيل ميسي؟

الكرة الذهبية (8 مرات): أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021، 2023.

جائزة الأفضل من فيفا (3 مرات): 2019، 2022، 2023

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أفضل لاعب في العالم من فيفا (مرة واحدة): عام 2009

الحذاء الذهبي لقارة أوروبا (6 مرات): أعوام 2009-2010، 2011-2012، 2012-2013ـ 2016-2017، 2017-2018، 2018-2019.

أفضل لاعب في أوروبا (مرتان): عاما 2011، 2015.

أفضل لاعب في أوروبا على صعيد الأندية (مرة واحدة): عام 2009.

هداف الليجا (8 مرات): أعوام 2009-2010، 2011-2012، 2012-2013، 2016-2017، 2017-2018، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021.

هداف دوري أبطال أوروبا (6 مرات): أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019.

جائزة أفضل لاعب في الليجا (6 مرات): أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2012، 2015.

أفضل مهاجم في أوروبا (مرتان): عاما 2009، 2019.

جائزة هدف الموسم من ويفا (3 مرات): أعوام 2007، 2015، 2016.

الكرة الذهبية لكأس العالم (مرتين): 2014، 2022.

أفضل لاعب في كوبا أمريكا (مرتين): 2015، 2021.

جائزة “جولدن بوي” من توتوسبورت (مرة واحدة): عام 2005.

جائزة لوريوس العالمية لأفضل رياضي في العالم (مرتين): 2019، 2023