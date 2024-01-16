"للمرة الثالثة".. ليونيل ميسي يحصد جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

حصل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميلان الأمريكي، على جائزة أفضل لاعب في العالم خلال 2023، في حفل "ذا بيست" المقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في لندن.

وتفوق ميسي على منافسيه بالجائزة، كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وهذه هي نسخة حفل "ذا بيست" الثامنة، وحصدها ميسي 3 مرات أكثر من أي لاعب آخر.

وتحدد جوائز الرجال في حفل "ذا بيست" (أفضل لاعب، أفضل مدرب، أفضل حارس مرمى) وفقا لتقييم الفترة من 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس 2023.

وكان قد أعلن الاتحاد الدولي عن التشكيل الأمثل خلال 2023 والذي جاء كالآتي:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: روبن دياز، ستونز، والكر

خط الوسط: دي بروين، بيلينجهام، بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: ميسي، هالاند، مبابي، فينيسيوس.

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