"مشهد إنساني".. سبب فوز مشجع بجائزة الأفضل في العالم بحفل ذا بيست



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

حصل مشجع نادي كولون في الدوري الأرجنتيني الذي ظهر عبر مقاطع الفيديو وهو يرضع طفلة، على جائزة أفضل مشجع في العالم خلال 2023، في حفل "ذا بيست" المقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في لندن.

وكان قد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فوز ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023.

وتفوق ميسي على منافسيه بالجائزة، كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وتحدد جوائز الرجال في حفل "ذا بيست" (أفضل لاعب، أفضل مدرب، أفضل حارس مرمى) وفقا لتقييم الفترة من 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس 2023.

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