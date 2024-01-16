الامارات | «فيكتوري» يقدم خبراته لفريق ميامي في الزوارق الكهربائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبرم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اتفاقاً مع فريق ميامي الأميركي للزوارق السريعة لإدارة عمليات فريقه الذي ينافس في مونديال الزوارق الكهربائية 2024، الذي ينطلق بداية فبراير المقبل في مدينة جدة السعودية.

وذكر بيان صحافي أنه «بموجب الاتفاق الموقع بين المؤسستين ستقدم إدارة الفيكتوري خبراتها الفنية والإدارية للفريق الأميركي خلال مشاركته في البطولة العالمية من خلال فريق متكامل من كوادر المؤسسة، فضلاً عن مشاركة نجم فريق فيكتوري-فورمولا1 ووصيف بطل العالم 2023 المتسابق السويدي أريك ستارك لقيادة زورق الفريق الأميركي الذي سيحمل رقم 16».

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي محمد حارب الفلاحي، إن هذه الخطوة تعتبر إنجازاً جديداً يضاف إلى رصيد النادي الزاخر بالإنجازات، وتؤكد المكانة التي وصلت إليها المؤسسات الوطنية.