جوائز ذا بيست 2023 كاملة.. ميسي الأفضل وجوارديولا يتفوق على سباليتي

أقيم مساء اليوم الإثنين حفل جوائز الأفضل في العالم لعام 2023 “ذا بيست” المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

يتم اختيار الفائزين بجوائز الأفضل بناءً على الفترة من 8 أغسطس 2022، وحتى 18 ديسمبر 2023.

شهدت جوائز الأفضل سيطرة من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث توج الإسباني بيب جوارديولا مدرب الشكاي بلو بجائزة الأفضل.

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كما حصد الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة أفضل لاعب في العالم متفوقاً على النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

جوائز الأفضل “ذا بيست”

أفضل مدرب: بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)

أفضل لاعب: ليونيل ميسي (إنتر ميامي)

أفضل حارس مرمى: إيدرسون مورايس (مانشستر سيتي)

تشكيل العام:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: جون ستونز، كايل والكر، روبن دياز

الوسط: برنانردو سيلفا، جود بلينجهام، كيفين دي بروين.

الهجوم: أيرلينج هالاند، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، فينسيوس جونيور

جائزة بوشكاش لأفضل هدف: وليام مادورجا.