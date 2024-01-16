بقضية الشرفاء.. نجم منتخب الأردن يخطف الأضواء في كأس آسيا (صورة)

خطف محمود المرضي، لاعب منتخب الأردن، أنظار الجماهير العربية، بعد طريقة دعمه للقضية الفلسطينية، خلال مباراة بلاده في كأس آسيا 2023.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ محمود المرضي، خلال احتفاله الذي يظهر دعمه للقضية الفلسطينية، خلال مباراة ماليزيا.

وأحرز محمود المرضي هدف الأردن الأول في الدقيقة الثانية عشر من تسديدة صاروخية، في شباك ماليزيا، ليقوم برفع قميصه الذي يرتدي عليه لافتة تحمل كلمة:”هي قضية الشرفاء”.

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ولعب منتخب الأردن ضد ماليزيا، مساء الاثنين، على ملعب الجنوب، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من المجموعة الخامسة بمسابقة كأس آسيا قطر 2023.

وحقق منتخب الأردن الفوز بنتيجة أربعة أهداف دون رد، حيث افتتح محمود المرضي أول الأهداف في الدقيقة 12، ثم أضاف موسى التعمري الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وأضاف محمود المرضي الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 32، ثم عاد موسى التعمري، ليسجل الهدف الرابع خلال الدقيقة 85.