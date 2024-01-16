الامارات | رغم تساويه مع هالاند في النقاط.. "فيفا": ميسي أفضل لاعب في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لأفضل لاعب في العالم بعام 2023، خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

ورغم تساويه مع هالاند في عدد النقاط برصيد 48 نقطة لكل لاعب، ولكن "لإيفا" منح الجائزة إلى اللاعب الأرجنتيني بداعي حصوله على عدد أصوات أكبر من قائدي المنتخبات متفوقاً على اللاعب النرويجي.

توج ميسي بالجائزة متفوقاً على مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، النرويجي إيرلينغ هالاند، و قائد منتخب فرنسا والهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، كيليان مبابي.

ولم يتواجد ليو (36 عاماً) في الحفل، ليتسلم الجائزة بالنيابة عنه النجم الفرنسي تييري هنري.